Der Trubel in der Outletcity hat mit den ersten Covid-19-Fällen im Land deutlich nachgelassen. Nur vereinzelt bummeln zu Zeiten des Coronavirus noch Kunden zwischen den noblen Gastrobetrieben und Markenshops umher. Im Büro des Vorstandsvorsitzenden der Metzinger Holy AG, dem Betreiber der Outletcity, ist am Dienstag dennoch „ziemlich viel los“.

„Schwierige Situation“

Wolfgang Bauer spricht von einer „schwierigen Situation“, zumal bis zum Abend nach Bundeskanzlerin Angela Merkels „Shut-down“-Erklärung eine verbindliche Verordnung von der Landesregierung für die Läden noch ausstand.

Wichtige Fragen noch offen

Ab wann ist zu? Für wie lange? „Das wüssten wir auch gern“, sagt der Chef der Outletcity. „Wir brauchen die Rahmenbedingungen, um einheitliche Richtlinien zu formulieren.“ So überlässt Holy bislang jedem Outlet-Shop selbst die Entscheidung: ein paar große internationale Ketten haben schon geschlossen, andere schließen am Mittwoch, die dritten warten ab, bis die Verordnung kommt. „Im Moment können wir damit nur so umgehen, dass wir die jeweilige Entscheidung respektieren.“ Am Mittwoch werde sich wohl alles weitere klären, hofft Bauer.