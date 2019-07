Themen in diesem Artikel Outletcity

Unter dem Motto "Summer in the City" präsentiert die Outletcity Metzingen eine Reihe an Highlights, die bis zum Midnight Shopping am 13. September den neuen Hugo-Boss-Platz an den Wochenenden zum Leben erwecken.

Startschuss dazu liefert der bekannte Musiker mit regionalen Wurzeln Giovanni Zarrella, der am Freitag, den 26. Juli 2019 ab 12:00 Uhr Teile seines neuen Albums „La Vita é Bella“ live präsentieren wird.

Ab 15 Uhr sorgt dann ein DJ mit italienischem Pop und Summer Beats für die sommerliche Stimmung. Zudem können sich die Besucher mit italienische Drinks perfekt abkühlen. Dabei kann man den Blick auf den neuen Boss Flagship Outlet Store genießen, der den Platz bereits jetzt beeindruckend schmückt.

Das Finale der Event-Reihe endet mit einem grandiosen Midnight Shopping am 13. September. Gleichzeitig eröffnet an diesem Tag das neue Gastronomiekonzept der Outletcity – Die Almresi. Seien Sie gespannt!

