Beim spektakulärsten Shopping-Ereignis des Jahres feiert die Outletcity Metzingen am 11. und 12. Oktober 2019 die Eröffnung des größten BOSS Outlets der Welt und lädt die bekanntesten Fashion-Metropolen ein. Wer noch nie in New York, Paris, Mailand oder Shanghai war, wird die lebendigen Vibes dieser Fashion-Metropolen hautnah erleben.

Hugo-Boss-Platz als neues Herzstück der Outletcity

Mit einem vielseitigen Event-Programm, zahlreichen Aktionen und Angeboten, sowie internationalen Live-Acts, wird viel in Metzingen geboten! Am Freitag profitiert Ihr zudem von einer längeren Shopping-Zeit bis Mitternacht. Folgend das Programm zum Fashion City Event:

Freitag, den 11.Oktober 2019



● Paris - Areal Gaenslen & Völter

Hier könnt Ihr vor dem Eifelturm posieren und euch von echten Künstlern porträtieren lassen, ohne in Paris zu sein!

11:30 - 23.30 Uhr DJ & Live-Music

14:00 - 23:00 Uhr Fashion-Illustrations

16:00 - 22 Uhr InStyle Cover-Shooting

19:00 - 19:30 Uhr InStyle Fashion-Talk

● Mailand - Areal Schwenkel

Mit Wein, Piano und Prosecco das Dolce Vita feiern, ohne dafür nach Mailand zu reisen!

10:30 - 23:30 Uhr Piano-Music

14:00 - 23:00 Uhr Leather Manufacture



● New York - Areal Gerber, Seifenfabrik, Lindenplatz & Noyon-Allee

Tattoos, Tape Art und Turntables - New Yorks Nachbarschaft kennenlernen, ohne den großen Teich zu überqueren!

10:00 - 20:00 Uhr Tape art for kids

11:30 - 23.30 Uhr DJ

● Shanghai - Areal City Mall

Hier könnt Ihr zwischen fliegenden Drachen und tanzenden Löwen in das Reich der Mitte eintauchen, ohne nach Shanghai zu fliegen!

14:00 - 23:00 Uhr Calligraphy Art

16:00 - 16:20 Uhr Lion-Dance

20:00 - 20:20 Uhr Lion-Dance

18:00 - 18:20 Uhr Dragon-Dance

22:00 - 22:20 Uhr Dragon-Dance

City Map der Outletcity Metzingen

© Foto: Outletcity Metzingen

Samstag, den 12.Oktober 2019

● Paris

10:00 - 20:00 Uhr DJ & Live-Music

14:00 - 19:00 Uhr Fashion-Illustrations

● Milan

10:00 - 20:00 Uhr Piano-Music

10:00 - 19:00 Uhr Leather Manufacture

● New York

10:00 - 20:00 Uhr Tape art for kids

11:30 - 20:00 Uhr DJ

● Shanghai

14:00 - 19:00 Uhr Calligraphy Art

11:00 - 11:20 Uhr Lion-Dance

16:00 - 16:20 Uhr Lion-Dance

13:00 - 13:20 Uhr Dragon-Dance

18:00 - 18:20 Uhr Dragon-Dance

Exklusive Angebote

Ein weiteres Highlight sind die Shopping-Angebote die es am 11. und 12. Oktober mit Reduzierungen bis zu 70% zu kaufen gibt.

Shopping Shuttle bis 24 Uhr

Zum Midnight Shopping stressfrei von Stuttgart in die Outletcity Metzingen und zurück? Dann nutzt einfach den Shopping Shuttle für nur 5€. Weitere Infos zum Shopping Shuttle hier.

Linie 1 (arcona MO.Hotel Pullmann Stuttgart Fontana Dormero Hotel & SI-Suites Parkhotel Stuttgart Messe-Airport & Dorint Airport-Hotel Stuttgart Mövenpick Hotel Stuttgart & Wyndham Stuttgart Airport Messe Hotel)

Linie 2 (Maritim Hotel Stuttgart Hotel am Schlossgarten Schlossplatz)

Kinderbetreuung

Die Kinderbetreuung ist beim Midnight Shopping von 09.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Kinder zwischen 3 und 12 Jahren können nach Herzenslust im Kids Camp, im 3.OG des s.Oliver-Gebäudes, spielen und toben. Weitere Infos zur Kinderbetreuung hier.

Anreise mit dem Auto

Direkte Anbindung an die Schnellstraßen B27, B28, B312, B313 und der Nähe zu den Autobahnen A8 und A81.

Parken

Mehr als 3.500 gut ausgeschilderte Parkmöglichkeiten. Es gibt kostenlose Parkhäuser und -plätze sowie kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Der Tageshöchstsatz an Parkgebühren beträgt 4€. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in Metzingen findet Ihr hier.

