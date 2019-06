Themen in diesem Artikel Outletcity

Ein Brückentag während der Ferien, dazu wird eine Rückreisewelle erwartet: wesentlich mehr Ansturm auf die Outletcity in Metzingen ist kaum möglich. Insider rechnen heute mit 50 000 Shopping-Touristen. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte der teilweise digitalen Beschilderung folgen, die auf freie Parkplätze hinweist. Wer seinem Navi folgt und die kürzeste Route ausgewählt hat, kann schnell mal im Stau stehen, denn der direkte Weg durch die Stadt ist für all die die schlechteste Lösung, die aus Richtung Stuttgart oder Nürtingen kommen. Empfehlenswert: Die B 312 weder am Längenfeld noch am Rommelsbacher Knoten verlassen, sondern weiterfahren in Richtung Reutlingen bis zur nächsten Ausfahrt (Maienwaldknoten). Erst dort ist die Outletcity angeschrieben, und von dort ist es ein Katzensprung bis zu den Parkplätzen, von wo aus es nur wenige Minuten zu Fuß bis in die Outletcity sind.

Wer aus Nürtingen anreist, sollte am ersten Kreisverkehr gleich an der ersten Möglichkeit verlassen und über die Nordtangente auf die B 312 fahren, von dort wie oben beschrieben so lange Richtung Reutlingen fahren, bis die Ausfahrt mit der Aufschrift „Outletcity“ erscheint.