Tausende von Besuchern sind am Donnerstag zu den Coca-Cola Weihnachtstrucks und der Power Shopping Week in die Outletcity Metzingen geströmt.

Besuchermassen in der Outletcity Metzingen

Dicht gedrängt schoben sich unzählige Besucher durch die Outletcity Metzingen und vor allem auf dem Hugo-Boss-Platz. Denn dort allein strömten mehr als 8.500 Besucher zu den Coca-Cola Weihnachtstrucks. Vor allem Familien mit Kindern aus Nah und Fern wollten an einer virtuellen Schlittenfahrt teilnehmen, ein Foto in einer übergroßen Schneekugel machen oder Santa Claus treffen.

Verkehrschaos und praktisch kein Durchkommen

Mancher Autofahrer geriet schon ab den Nachmittagsstunden bei der Anfahrt in die Outletcity Metzingen in einen Stau. Trotz entsprechender Warnungen über den Verkehrsfunk standen die Fahrzeuge unter anderem in der Ulmer und Reutlinger Straße Stoßstange an Stoßstange. Sonst eigentlich ein übliches Bild an verkaufsoffenen Sonntagen in Metzingen. „Schrecklich war es - Nichts ging mehr“, schimpfte etwa ein Metzingerin gegenüber der SÜDWEST PRESSE. Sie habe eine Stunde im Stau gestanden, als Sie von Bad Urach kommend nach Hause fahren wollte.

Parken in der Outletcity Metzingen

Mehr als 3.500 gut ausgeschilderte Parkmöglichkeiten gibt es in der Outletcity. Von kostenlosen Parkhäusern und -plätzen bis kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Der Tageshöchstsatz an Parkgebühren beträgt 4€. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in Metzingen findet Ihr hier. Tipp: Wer nach Metzingen in die Outletcity möchte, sollte am besten der digitalen Beschilderung folgen. Aus Stuttgart oder Nürtingen kommend ist empfehlenswert: Die B312 weder am Längenfeld noch am Rommelsbacher Knoten verlassen, sondern weiterfahren in Richtung Reutlingen bis zur nächsten Ausfahrt (Maienwaldknoten). Erst dort ist die Outletcity angeschrieben, und von dort ist es ein Katzensprung bis zu den Parkplätzen, von wo aus es nur wenige Minuten zu Fuß bis in die Outletcity sind.