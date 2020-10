Eine Covid-Teststation nimmt in Metzingen ab Mittwoch, 4. November, die Arbeit auf. Sie steht allerdings nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, sondern bleibt Mitarbeitern der Outletcity und der Holy AG vorbehalten, die diese Station auch finanziert. Die etwa 2000 infrage kommenden Beschäftigten haben die Wahl zwischen einem Anti-Gen-Schnelltest, der bereits nach wenigen Minuten ein Ergebnis liefert, und einem wesentlich zuverlässigeren Labortest, dessen Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden vorliegen. „Die Mitarbeiter sollen sich öfter mal testen lassen können“, sagt Outletcity-Sprecherin Isidora Muthmann. Die Teststation sei ein weiterer Mosaikstein des Gesundheits- und Sicherheitskonzepts der Outletcity.

Midnight-Shopping

Das Midnight-Shoppen in der Outletcity haben am Freitag doch einige Touristen sowie Einheimische genutzt. Vielleicht hat sie die Sorge vor einer Erweiterung des Lockdowns auf den Einzelhandel nochmals in die Geschäfte getrieben. Obwohl den Kunden außer längerer Öffnungszeiten nichts Außergewöhnliches geboten wurde. Immerhin steht in der Outletcity bereits ein Weihnachtsbaum. Der allerdings wird erst kommende Woche geschmückt.