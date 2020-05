Samstagmorgen in der Outletcity: Die Sonne scheint an diesem Frühlingstag, die Läden öffnen nach und nach, immer mehr Schnäppchenjäger strömen in die Stadt. Es könnte ein Bild sein, wie man es seit vielen Jahren kennt. Dennoch ist alles anders in diesem Frühjahr im Mai 2020. Denn es ist die...