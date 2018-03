Metzingen Osteraktion der MMT: Die Hasen sind wieder los

Metzingen / swp

Das Osterfest steht bald schon vor der Tür – die ersten Frühlingsboten sind da und man freut sich allgemein über Sonne, erste Blüten und darüber, wie die Natur langsam wieder erwacht. Gerne geht man spazieren oder bummelt durch die Straßen. Auch dieses Jahr hat sich die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH – kurz MMT – wieder etwas einfallen lassen, damit es in der Stadt noch österlicher wird.

Hasenfamilie ist unterwegs

Am Samstag, 24. März, von 10 bis 14 Uhr, findet die Osteraktion in der Metzinger Innenstadt, am Rathaus und Marktplatz statt. Traditionell wird die lustige Hasenfamilie unterwegs sein und bunte Ostereier sowie Schokohäschen an Besucher in der Innenstadt verteilen. Als spezielles Highlight für die Kinder gibt es Pony-Reiten und Kutschfahrten rund um den Marktplatz. Außerdem können sich die Kleinsten am Streichelzoo mit Häschen, Ziegen und Schafen erfreuen.

Der Verein Notnagel bietet an seinem Marktstand österliche Geschenke und Deko-Artikel für einen guten Zweck zum Verkauf an. Wer möchte, kann im Foyer des Rathauses – oder wenn es das Wetter zulässt auch vor dem Rathaus – Osterdekorationen basteln oder Osterbilder ausmalen. Für das leibliche Wohl wird auf dem Marktplatz ebenfalls bestens gesorgt sein, sodass man es sich nach dem Einkaufsbummel oder solange die Kinder basteln, gemütlich machen kann.

Dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist das Osterei-Museum Sonnenbühl, welches sein 25-jähriges Bestehen feiert. Dies vor allem mit roten Eiern, da es die älteste Farbe für Ostereier ist. Zu sehen sind unter anderem Autos im Ei, Eier-Uhren, Fadentechniken und gefräste Eier.

Beim Osterhasen-Gewinnspiel, welches schon seit dem 17. März läuft, kann man Einkaufsgutscheine der MMT für Metzinger Geschäfte gewinnen. Wer also das Lösungswort herausfindet, sollte es sofort auf einer der Teilnahmekarten vermerken. Diese erhält man in allen an dieser Aktion teilnehmenden Geschäfte, im Rathaus, in der Stadtbücherei und in der Tourist-Info sind die Karten erhältlich. Die ausgefüllten Karten sollten bis 31. März bei der Tourist-Info am Lindenplatz, im Rathaus oder bei den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden.

Also einfach mal durch die Innenstadt bummeln, nach kleinen Ostergeschenken Ausschau halten, sich eine neue Frühjahrsgarderobe zulegen und den Frühling so richtig genießen.