Nach langen Monaten der Ungewissheit hat St. Johanns Ortsteil Upfingen wieder einen gewählten Ortsvorsteher. Der Gemeinderat stimmte dem Wahlvorschlag des Ortsgremiums am Donnerstagabend zu und wählte Wolfgang Schiller einstimmig ins Amt. St. Johanns Bürgermeister Florian Bauer nahm ihm sogleich den Amtseid ab. Wolfgang Schiller beerbt damit Helmut Schepper, der in den vergangenen Monaten nur geschäftsführend im Amt war.

Disput befriedet

Befriedet ist damit ein seit langer Zeit schwelender Disput zwischen der Gesamtgemeinde und dem rund 800 Einwohner zählenden Ortsteil. Nach der Kommunalwahl am 26. Mai endete die Amtszeit von Helmut Schepper offiziell. Vom Ortschaftsrat erneut einstimmig als Kandidat vorgeschlagen, konnte er jedoch während der konstituierenden Sitzung des St. Johanner Rats am 10. Juli in zwei geheim abgehaltenen Wahlrunden nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen.

Landrat schaltete sich ein

Die damalige Entscheidung des Rats sorgte für Unverständnis und für Unmut in Upfingen, demonstrativ stellten sich dort verschiedene gesellschaftliche Akteure hinter Schepper, der auf 30 Jahre kommunalpolitische Erfahrung verweisen kann. Lange Zeit war unklar, ob Helmut Schepper sich erneut zur Wahl stellen würde – eine Hängepartie drohte. Zeitgleich jedoch fanden im Hintergrund verschiedene Gespräche statt. Auch Landrat Thomas Reumann schaltete sich als vermittelnde Stimme in den schwelenden Konflikt ein. Mit dem endgültigen Rückzug Scheppers und der Benennung von Wolfgang Schiller als neuen Kandidaten wurde er nun beendet.

Schiller baut auf Diplomatie

Noch bevor Wolfgang Schiller durch den Rat ins Amt gehoben wurde, richtete sich der 62-Jährige an das Gremium. „Ich betrachte mich nicht als Übergangslösung, sondern ich habe Lust darauf, das Amt mit meiner Handschrift zu versehen“, betonte er. Gremiumserfahren baue er auf Diplomatie und Harmonie, und die sei womöglich gerade in dieser Zeit gut zu gebrauchen. Der in Upfingen Geborene ist Vater zweier erwachsener Kinder und gelernter Mediengestalter. Schiller ist zudem Abteilungsleiter bei der TSG Upfingen und Teil des Organisationsteams der Gewerbeschau „Schaufenster St. Johann“.