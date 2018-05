Aktion Optimismus in Form eines Apfels

Optimismus in Form eines Apfels

Donnstetten / swp

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Ob diese Worte tatsächlich Martin Luther entsprungen sind, wie so häufig behauptet, ist nicht ohne jeden Zweifel geklärt. Kurioserweise hatte diese vermutlich irrtümliche Zuordnung seit den 1950er Jahren den erfreulichen Effekt, dass in ganz Deutschland zahlreiche Baumpflanzungsaktionen in Angriff genommen wurden. Und letztlich sind diese Worte Ausdruck für einen unerschütterlichen Optimismus, den der Reformator sicherlich geteilt haben wird.

Die Gemeinde Römerstein zumindest hat sich diesen Optimismus zu Herzen genommen und die evangelische Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim anlässlich des Gemeindefestes zum 500-jährigen Reformationsjubiläum im vergangenen Oktober mit fünf Apfelbäumchen beschenkt. Die dazugehörigen Nistkästen wurden von der katholische Kirchengemeinde Westerheim beigesteuert. Sie wurden im Vorfeld von Diakon Kurt Ulmer gemeinsam mit Schülern der Erich-Kästner-Schule in Laichingen gefertigt.

Investition in die Zukunft

Während für die Nistkästen noch geeignete Plätze gefunden werden müssen, wurde am vergangenen Freitag einer der Bäume im Garten des evangelischen Kindergartens in Donnstetten gepflanzt.

Pfarrerin Annedore Hohensteiner bedankt sich bei der Kommune und betont noch einmal, stets positiv in die Zukunft blicken zu wollen: „Genau das machen wir, wenn wir heute diesen Apfelbaum pflanzen.“ Schließlich können bis zu zehn Jahre ins Land ziehen, bevor die ersten Gravensteiner Äpfel geerntet werden können: „So ein Baum, das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt die Pfarrerin.

Bürgermeister Winter jedenfalls zeigt sich erfreut über die Auswahl des Standortes und findet eine passende Analogie: „Auch unsere Kinder sind eine Investition in die Zukunft. Deshalb ist es gut, dass wir als Kommune hier mit der evangelischen Kirchengemeinde so gut zusammenarbeiten.“