Der Verein Kunst-Raum hat im Oktober sein neues Projekt „Kunst im Netz – Künstler der Woche“ gestartet. Da dieses Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen keine Ausstellungen möglich sind, kann Kunst dabei in Ruhe zu Hause angeschaut werden. Jeden Freitag präsentiert der Verein dazu eine neue Künstlerin oder einen neuen Künstler mit aktuellen Werken und einem Einblick in deren oder dessen aktuellem Schaffen.

„Wie jedes Jahr war auch für 2020 wieder einiges geplant“, teilt der Verein mit: die Jahresausstellung in der Finanzamtkantine in Reutlingen mit mehr als zwanzig Mitgliedern, der beliebte Weihnachtskunstmarkt im Holy-Keller in Metzingen und diverse Kleingruppenausstellungen in der Region. Alles jedoch musste abgesagt werden. Um diese Lücken zu schließen, sei die Idee zum Projekt „Kunst im Netz – Künstler der Woche“ aufgekommen.

„Die Bandbreite ist enorm und reicht von experimenteller Fotografie, Drucken, Skulpturen, energiereichen ausdrucksstarken Acrylwerken bis hin zu filigranen Collagen und vielem mehr“, schreibt Barbara Kurz vom Kunstraum-Verein. Inzwischen haben sich bereits neun Kunstschaffende auf der Homepage des Vereins mit aktuellen Werken und kurzen persönlichen Interviews präsentiert. Das Projekt werde begeistert angenommen. Das zeige sich durch die Klickzahlen, „die sich auf das sechsfache gesteigert haben“, ebenso wie zahlreiche begeisterten Rückmeldungen von Besuchern: „Gerade habe ich den Kunstraum virtuell besucht. Ein Lichtblick in diesen dunklen Zeiten – vielen Dank!“ oder „Eine tolle Präsentation und inspirierende Interviews“.

Heute, Freitag, 18. Dezember, folgt die letzte Vorstellung dieses Jahres. Am 15. Januar geht die Aktion weiter, kündigt Kurz an. Die bisher veröffentlichten Künstler stehen seit Oktober mit allen Werken und Interviews den virtuellen Besuchern zur Verfügung.

Info www.kunstraum-metzingen.de