Der Festplatz um die Würtinger Gemeindehalle wird sich am kommenden Wochenende, 22. und 23. Juni, wieder in einen Paradeplatz aus edlem Glanz und nostalgischer Noblesse verwandeln. Zur elften Auflage des Oldtimertreffens in St. Johann wird die Albgemeinde wieder zum Mekka aller Oldtimerfreunde, Technikbegeisterten und Fans chromblitzender Raritäten.

Treffpunkt für Enthusiasten

Einst aus einer überschaubaren Veranstaltung der Oldtimerfreunde St. Johann entstanden, hat sich längst ein Event entwickelt, das nicht nur Oldtimer-Enthusiasten aus nah und fern anlockt, sondern auch jene, die die wertvollen Gefährte ihr Eigen nennen und sie zu Anlässen wie diesen gerne präsentieren.

Zu sehen sein werden auch in diesem Jahr wieder, neben historischen Autos, Motorräder, Gespanne oder Bulldogs. Gespannt dürfen die Besucher dieses Jahr zudem auf die Gäste aus St. Johanns französischer Partnerstadt Thénezay sein. Zu sechst nehmen sie mit ihren Gefährten die rund 1000 Kilometer lange Anfahrt in Kauf.

60 Pokale zu vergeben

Am Sonntag, 23. Juni, findet die große Fahrzeugausstellung rund um die Gemeindehalle statt. Doch schön sein alleine reicht nicht aus, um einen der 60 Pokale zu ergattern, die der St. Johanner Verein, um die beiden Vereinsvorsitzenden Albert Schediwy und Eberhard Failenschmid, bereithält. Deshalb schließt sich eine Wertungsausfahrt über die Schwäbische Alb an, die auch über den Bad Uracher Marktplatz führt. Der Startschuss in Würtingen fällt gegen 10.30 Uhr.

In der Kurstadt derweil stellen sich, vor der Kulisse des historischen Marktplatzes, die Fahrzeuge samt deren Besitzer vor, bevor sie dort anschließend zur Wertungsprüfung antreten. Insgesamt gehen dieses Jahr 100 Oldtimer in verschiedenen Kategorien an den Start. Als Aussteller sind 150 Teilnehmer in Würtingen vor Ort. Das Wochenende endet mit einer standesgemäßen Siegerehrung am späten Sonntagnachmittag, bevor für die Teilnehmer die Heimfahrt ansteht.

Das könnte dich auch interessieren:

Landkreis Reutlingen Mit dem Bus quer durch den Landkreis: Chronologie eines Selbstversuchs Unsere Reporterin hat sich auf den Weg gemacht: Mit dem Bus von Walddorfhäslach über Trochtelfingen und Zwiefalten bis nach Münsingen und Bad Urach. Eine Kurzfassung ihrer Erfahrungen.