Hülben OGV unterstützt das Rote Kreuz

Hülben / Alexander Thomys

Sich gegenseitig zu unterstützen, das ist in den meisten Gemeinden auf der Schwäbischen Alb täglich gelebte Realität. Dass aber der Obst- und Gartenbauverein Hülben für die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes spendet, dürfte dann doch nicht ganz alltäglich sein. Beim OGV gehört eine solche Nachbarschaftshilfe dann aber doch dazu. „Wenn in der Gemeinde Not am Mann ist, dann wollen wir helfen und spenden. Nicht jährlich, aber nach Bedarf“, erklärt Vorstand Matthias Tammer den Grundsatz des Obst- und Gartenbauvereins. „Für uns gehört das zur Gemeinnützigkeit dazu.“

Davon profitiert in diesem Jahr der Ortsverein Hülben des Deutschen Roten Kreuzes. Einen Spendenscheck über 500 Euro nahmen die stellvertretenden Bereitschaftsleiter Stefan Gless und Christian Roth vom DRK aus den Händen von Tammer und der stellvertretenden OGV-Vorsitzenden Annemarie Stiefel entgegen. Die DRK-Bereitschaft kann das Geld gut gebrauchen, denn die Rotkreuzler planen derzeit die Anschaffung eines zweiten Einsatzfahrzeuges. Der Krankentransportwagen – Baujahr 2003 – soll durch einen Mannschafts­transportwagen (MTW) ergänzt werden.

Hintergrund ist die jüngste Erfolgsgeschichte des DRK Hülben. „In den letzten zwei Jahren ist die Bereitschaft um fünf aktive Mitglieder gewachsen“, schildert Christian Roth. Im Einsatzfall können die Hülbener nun auf 27 Helfer zurückgreifen. „Wir sind zudem ein sehr junges Team, im Durchschnitt nur 24 oder 25 Jahre alt“, berichtet Stefan Gless stolz. Dazu trägt die gute Jugendarbeit bei. Luisa Christner etwa ist dem Jugendrotkreuz entwachsen. Nun absolviert die 20-Jährige den Lehrgang zum Jugendgruppenleiter, um ihrerseits den DRK-Nachwuchs auszubilden.

Viele Helfer sind an und für sich eine gute Sache. Schließlich kann dadurch einige Arbeit auf viele Schultern verteilt werden. Im vergangenen Jahr etwa hatte der DRK-Ortsverein 52 Einsätze als Helfer vor Ort, die deutlich vor dem Rettungsdienst aus Bad Urach oder Reutlingen eintreffen und professionelle Erste Hilfe leisten können, ehe die hauptamtlichen Kräfte eintreffen. Hinzu kamen 2017 zwölf Sanitätsdienste.

Im Privat-Pkw zur Einsatzstelle

Im Einsatzfall allerdings, vor allem, wenn etwa bei einem Brand die ganze Bereitschaft zur Betreuung der Betroffenen und der Absicherung des Feuerwehreinsatzes alarmiert wird, haben die Helfer Probleme, überhaupt an die Einsatzstelle zu kommen. „Der Krankentransportwagen hat sechs Sitzplätze plus einen Notsitz für den Notarzt“, erklärt Gless. Muss dann ein Patient liegend transportiert werden, wird es noch enger. „Wir sind in der Vergangenheit deshalb mit drei bis fünf Privatfahrzeugen hinterher gefahren“, erzählt der stellvertretende Bereitschaftsleiter. Die Privat-Pkws freilich haben keine Sondersignalanlage, um andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam zu machen oder die Einsatzstelle weithin sichtbar mit Blaulicht abzusichern.

Deshalb soll nun der Mannschaftstransportwagen her. Die Hälfte der Beschaffungskosten will die Gemeinde Hülben übernehmen, vom Kreisverband des Roten Kreuzes dürfte es einen vierstelligen Zuschuss geben. Den Rest muss die Bereitschaft vor Ort tragen. „Wir rufen nicht aktiv zu Spenden auf“, sagen Gless und Roth unisono. Umso glücklicher sind die Rotkreuzler deshalb, wenn Gönner wie nun der Obst- und Gartenbauverein von sich aus auf das DRK zukommen.

Ausrüstung für Helfer vor Ort

Der neue MTW soll auch den Helfern vor Ort zu Gute kommen und mit einem entsprechenden Notfallrucksack und einem automatischen elektrischen Defibrillator (AED) ausgestattet werden. „Bei 3000 Einwohnern in unserer Gemeinde kann es immer zu einem Notfall kommen. Da profitieren wir alle von unserer DRK-Bereitschaft“, lobt OGV-Vorstand Matthias Tammer.