Das Obstjahr 2019 bringt bei Äpfeln und Birnen wenig Ernte in die Keltereien, das Fass und den Keller. Dennoch gelingt es den Beteiligten vom Landratsamt Reutlingen in Zusammenarbeit mit der Fachvereinigung Obstbau im Landkreis Reutlingen und dem Förderverein Obstbaumuseum Glems auch in diesem Jahr wieder, eine Obstsortenausstellung im Obstbaumuseum Glems auszurichten.

Erstmals mit Verkostung

Am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, werden empfehlenswerte und bewährte Sorten von Apfel und Birne aus dem Streuobstparadies gezeigt. Erstmalig wird auch eine Verkostung von Früchten ausgewählter Sorten und einer kleinen Auswahl sortenreiner Säfte angeboten. Damit ergeben sich Entscheidungshilfen und Anregungen für die gezielte Nachpflanzung auf der Wiese oder im Hausgarten.

Zur Sortenbestimmung reist wieder der bekannte Pomologe und Buchautor Hans-Thomas Bosch an. Er kennt sich bei den geläufigen Lokalsorten unserer Region gut aus und es ergeben sich alljährlich immer wieder besondere Sortenfunde.

Gutes Jahr für Birnen

Besonders für Birnen ist dies ein gut geeignetes Jahr zur Sortenbestimmung. Die Birnen haben noch vor der Regenperiode im Frühjahr geblüht und zeigen nun häufiger Behang als die Apfelbäume.

Insgesamt sind die Streuobstbäume vom Vollertrag des Vorjahres erschöpft und bringen daher durch die Alternanz naturgemäß weniger Obst. Aber auch die Gespinstmotten, mangelnde Baumdüngung und Dürreereignisse setzen den Bäumen in der Kulturlandschaft stark zu. Sie brauchen dringend die pflegende Hand der Menschen.

Wer die Kenntnis hat, welche Sorten auf der eigenen Wiese stehen, kann die Sorten entsprechend der jeweils besonderen Eignung gezielt verwerten. Sei es als Saft oder Most, Tafelobst oder Kuchenbelag, Mus, Dörrobst oder Destillat, eingekocht oder als Chutney oder Gelee.

Alte Sorten erhalten

Es gibt so viele Sorten, weil jede Sorte wegen ihrer eigenen Qualitäten wertgeschätzt, angepflanzt und gepflegt wurde. Dieses Wissen der Altvorderen zu bewahren und zu verbreiten, ist das Ziel der jährlichen Sortenausstellung und Sortenbestimmung im Landkreis Reutlingen.

www.obstbaumuseum-glems.de Öffnungszeiten Sortenausstellung: Samstag 19.10.2019 von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr Sonntag 20.10.2019 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Sortenbestimmung: Samstag 19.10.2019 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Sonntag 20.10.2019 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr