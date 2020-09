In der städtischen Obstanlage blüht es in diesem Jahr noch mehr als sonst. Grund dafür sind neue Blühstreifen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Obstbaubetriebs eingesät wurden. Ein Teil der neuen Blühsteifen wurde bereits im Frühjahr in den Fahrgassen zwischen den Obstbäumen gesät, der andere Teil kam jetzt dazu.

Biologische Vielfalt in den Obstanlagen

Sinn und Zweck der neuen städtischen Aktion ist, dass die Blühstreifen die biologische Vielfalt in den Obstanlagen erhöhen und damit für bedrohte Arten Rückzugsgebiete geschaffen werden. Beim Thema Obst setzt Metzingen auf ökologischen Anbau und hier ist freilich die Förderung von Nützlingen besonders wichtig, damit die Pflanzen gesund bleiben und auch weiterhin für eine reiche Obsternte sorgen.

Lebensräume für Insekten

„Wir schaffen hier ganz bewusst Lebensräume für Insekten und stärken so das ökologische Gleichgewicht der Obstanlagen“, so Martin Nagel, Leiter des Obstbaubetriebs. Ziel ist es die Produktion von gesunden, regionalen und hochwertigen Lebensmitteln im Einklang mit dem Naturschutz zu halten.

Mehrjährige Blühstreifen angelegt

Dafür arbeitet der Metzingen Obstbau an dem gemeinsamen Projekt „Förderung der ökologischen Vielfalt in Obstanlagen“ vom Bundesamt für Naturschutz und Bundesumweltministerium unter der Koordination der Universität Hohenheim mit. Im Rahmen dieses Projekts wurden nun auch die mehrjährigen Blühstreifen angelegt. Bereits auf den im Frühjahr eingesäten Flächen ließ sich das Ergebnis wahrlich sehen – und dass trotz der Trockenheit im April. Nun heißt es also Daumen drücken, damit sich auch die Herbstblühsteifen so gut entwickeln.