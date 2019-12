Es ist ein emotionaler Moment, als Notarzt Ulrich Bühle und der ehrenamtliche Dettinger Rotkreuzhelfer Martin Salzer an der Babywippe der kleinen Charlotte stehen – und das Mädchen munter mit den Beinen strampelt. Vier Monate zuvor haben Bühle und Salzer mit weiteren Arzt- und Sanitätskräften die Notfallgeburt von Charlotte betreut – hier im Haus der Familie Kleinberg in Dettingen. Nun sind sie hier, um noch einmal mit der Familie Kontakt aufzunehmen.

„Gerade nach so einer dramatischen Aktion ist es für mich wichtig zu sehen, wie es weitergeht“, betont Notarzt Bühle. Bereits im Krankenhaus hat er mehrmals bei Charlotte und ihrer Mutter vorbeigeschaut. Jetzt ist er sichtlich gerührt, als die Kleine ihn fröhlich anlacht.

Dass Charlotte heute lachen kann, verdankt sie dem Zusammenspiel der ehrenamtlichen Helfer vor Ort (HvO) der örtlichen Rotkreuzbereitschaft mit dem hauptamtlichen Rettungs- und Notarztsystem und der Rettungsleitstelle. Denn ihre Geburt war dramatisch, und ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Um auf die Wichtigkeit dieser Einrichtungen, vor allem auch der ehrenamtlichen HvO-Kräfte aufmerksam zu machen, haben sich die Kleinbergs entschlossen, das Geschehen öffentlich zu machen.

Die Fruchtblase platzte, ein Fuß des Babys schaute heraus

Anfang August rückte der Geburtstermin Charlottes näher. Weil das Kind sich in Steißlage befand, stellten sich die Eltern Steven und Sandra Kleinberg auf eine Kaiserschnitt-Entbindung ein. Am 12. August, zwei Wochen vor dem Termin, spürt Sandra Kleinberg Kontraktionen im Unterleib. Am frühen Abend fährt sie mit ihrem Mann ins Krankenhaus nach Reutlingen; dort kommt man aufgrund der Untersuchung zu dem Schluss, es handle sich lediglich um Senkwehen, sie könne wieder nach Hause gehen.

Zu Hause jedoch werden die Wehen immer stärker. Am späten Abend wird klar: Sandra muss wieder ins Krankenhaus. Während ihr Mann noch telefoniert, um eine Betreuung für die zweijährige Tochter Marlene zu finden, passiert es: Die Fruchtblase platzt – und ein Fuß des Säuglings kommt mit heraus.

Es geht um jede Minute, der Sauerstoff fehlt

Jetzt ist klar: Es geht um jede Minute. Steven Kleinberg wählt den Notruf, ein Rettungswagen rückt aus, gleichzeitig werden von der Rettungsleitstelle die ehrenamtlichen HvO-Kräfte der Dettinger Rotkreuzbereitschaft mitalarmiert. Martin Salzer, der nur wenige hundert Meter weiter wohnt, ist in zwei Minuten bei der Patientin.

Kurz nach ihm kommen auch Susanne Buchholz und Erwin Stanischa als ehrenamtliche Helfer vor Ort dazu. Martin Salzer beruhigt die Mutter, fordert einen Notarzt nach. „Er war in dem Moment mein Held“, sagt Sandra Kleinberg. „Mein Mann war auch ruhig, aber dass jemand Kompetentes von außerhalb der Familie da war und gesagt hat, das wird alles gut, das war für mich in dem Moment unglaublich wichtig.“ Minuten später sind die Rettungsassistenten und dann auch Notarzt Ulrich Bühle da. Für alle ist klar: Das ist kein Einsatz wie jeder andere. „Ich dachte erst an die Standardprozedur: Mitnehmen und im Krankenhaus versorgen. Aber als ich den Fuß des Babys gesehen habe, war mir klar, das wird nichts mit dem Transport.“

In diesem Moment war er mein Held

Das Kind, so stellt sich heraus, liegt nicht in Steißlage, sondern in Fußlage: Ein Bein ist angewinkelt, das andere nach unten gestreckt, deshalb hat es die Fruchtblase durchstoßen. Eine solche Lage ist noch komplizierter als die Steißlage.

Eine Fahrt in die Klinik ist aber nicht mehr möglich, dem Kind droht Sauerstoffmangel, der hervorgetretene Fuß ist bereits blau.

„Bei so einer Geburt ist es ja gar nicht anders möglich, als dass irgendwann die Nabelschnur abgedrückt wird“, erklärt Bühle. Also wird sofort gehandelt. Bühle, der bisher vier Notfallgeburten betreut hatte, alles Geburten mit Kind in Normallage, gelingt es, das zweite Bein nach außen zu bekommen. Währenddessen betreut Martin Salzer die Mutter, beruhigt sie, spricht ihr Mut zu. Wenig später ist das Kind da. Es dauert kurz, aber dann tut das Kind seinen ersten Schrei – aufatmen bei Familie wie Rettungskräften.

Kurz darauf trifft das zwischenzeitlich nachalarmierte Kindernotfallteam mit Kindernotarzt und Inkubator ein. Die Spezialisten übernehmen die weitere Versorgung. Mutter und Kind kommen ins Krankenhaus. Fünf Tage muss das Kind auf der Kinderintensivstation bleiben, dann können Sandra und ihre Tochter zusammen auf die Mutter-Kind-Station. Nach acht Tagen sind sie wieder daheim.

Charlotte muss eine Schiene tragen

Beide erholen sich erstaunlich schnell nach der dramatischen Geburt. Die kleine Charlotte hat wegen der unnatürlichen Beinhaltung im Mutterleib noch eine Weile ein blau angelaufenes Bein und bekommt Spritzen zur Thrombose-Vorbeugung. Auch muss sie für ein paar Wochen eine Schiene tragen, um die Beinstellung zu korrigieren. Davon abgesehen, ist sie jedoch ein munteres, gesundes Mädchen. Eine waschechte Dettingerin zudem, die sogar die Gemeinde als Geburtsort in ihren Papieren stehen hat. Das können heute nur noch wenige von sich behaupten.

Wenn sie nun Ulrich Bühle und Martin Salzer anstrahlt, zwei ihrer vielen damaligen Retter, erinnert nichts mehr an die dramatischen Umstände ihrer Geburt. Und wenn Steven und Sandra Kleinberg heute an die Situation zurückdenken, müssen sie schon fast schmunzeln: „Irgendwann waren da bis zu zehn Leute Hilfspersonal bei uns im Wohnzimmer“, erinnert sich die Mutter. Personal, das es gebraucht hat für diesen komplizierten Notfall.

Die Sache hätte auch ganz anders aussgehen können

Denn daran lässt Notarzt Bühle keinen Zweifel: Die Sache hätte auch anders ausgehen können. Dass es gut ausging, daran hat das besonnene Verhalten der Eltern aus seiner Sicht einen zentralen Anteil. „Es ging ganz ohne Panik ab, sowohl bei uns wie bei Mama und Papa – nur so hat es letztlich funktioniert“, betont Bühle. Und es hat nur funktioniert, weil das ehrenamtliche Helfer-vor-Ort-System und der hauptamtliche Rettungsdienst im Zusammenspiel mit der Rettungsleitstelle so nahtlos ineinander gegriffen haben. Die ehrenamtlichen HvO-Kräfte, das unterstreicht Bühle, sind dabei ein zentrales Element in der Rettungskette. ak