Oft genug bekommen es die Rettungsdienst-Mitarbeiter der Malteser Neckar-Alb mit menschlichen Schicksalen zu tun. Medizinische Notfälle, schwerkranke Patienten und die dazugehörigen Familienmitglieder, die sich um ihre Angehörigen Sorgen machen.

Eine kleine Aufmunterung tut da gut. Anlässlich des Nikolaustages haben sich die Malteser daher etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto „Glücksmomente schenken“ wurden die Krankentransportwagen und teilweise auch die Rettungswagen der Malteser mit Schokoladen-Nikoläusen bestückt.

210 Nikoläuse als süße Überraschungen waren es insgesamt, die Malteser-Seelsorger Anselm Scheifler dafür im Vorfeld auf den Rettungswachen verteilt hat. Die bundesweite Nikolausaktion des Malteser Hilfsdienstes fand auch in der Region großen Anklang bei den Patienten. Und das nicht nur bei den Kindern, die sich seit jeher am meisten auf den Nikolaus freuen.

Nette Gespräche

Auch die älteren Patienten freuten sich über die süße Kleinigkeit und das nette Gespräch, das sich rund um die Nikolaus-Übergabe entwickelte. Sehr gefreut hatte sich dabei nach eigenem Bekunden auch eine 89-Jährige, die mit einem Krankentransportwagen der Malteser nach einem Besuch bei ihrem Hausarzt abholt wurde.

Gefreut haben sich derweil auch die Mitarbeiter der Rettungswachen, wie Scheifler berichtet: „Die Resonanz war durchweg positiv.“ Schließlich war es auch für die Mitarbeiter eine schöne Gelegenheit, nicht nur medizinische Hilfe zu leisten und Patienten zu transportieren, sondern sie auch noch mit einem kleinen Geschenk zu überraschen und gegebenenfalls aufzumuntern.

Auf zehn Krankentransportwagen und acht Rettungswagen wurde die Aktion im Bezirk durchgeführt, unter anderem in den Rettungswachen in Metzingen, Reutlingen und Rottenburg.

Weitere Glücksmomente

Bundesweit schenkten die Malteser in rund 100 Aktionen rund um das Fest des Heiligen Nikolaus’ Glücksmomente und sorgten damit trotz der Einhaltung der Corona-Regelungen für willkommene zwischenmenschliche Nähe. „Wenn ich die lange Liste der Nikolausaktionen sehe, erlebe ich jedes Mal wieder den festen Willen so vieler Frauen, Männer und Kinder, Gutes zu tun“, sagt Marc Lippe, Geschäftsführer der Malteser Neckar-Alb. „Wir lassen uns von dem Coronavirus nicht kleinkriegen und bringen auch in diesen Tagen Glücksmomente zum Nikolausfest.“