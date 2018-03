Bad Urach Nicht aufgepasst und aufgefahren

Bad Urach / SWP

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag auf der Immanuel-Kant-Straße ereignet hat. Ein 60-jähriger Riedericher war gegen 10.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Immanuel-Kant-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger mit seinem Audi am Fußgängerüberweg zum Thermalbad verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er prallte ins Heck des Audi und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde der Rennradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste