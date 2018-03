Grabenstetten Neustart nach dem Hagelsturm

Grabenstetten / swp

Die Piloten der Fliegergruppe Grabenstetten konnten am vergangenen Samstag nach über viereinhalb Jahren zum ersten Mal ihr Schleppflugzeug am Himmel sehen. Nach einer umfangreichen Restaurierung konnte die „Piper Pawnee“ nun wieder die ersten Segelflugzeuge in die Luft ziehen.

Das Flugzeug wurde in den 1960er Jahren in den USA als Agrarflugzeug gebaut und ist seit 2006 im Besitz des Grabenstetter Vereins. Das große Hagelunwetter im Juli 2013 war Schuld an der Restaurierung. Hagelkörner hatten die Oberlichter der Flugzeughalle durchschlagen und die Pawnee sowie einige weitere Flugzeuge beschädigt. Zunächst sah es so aus, als müsste man nur die durchlöcherte Bespannung aus Stoff ersetzen, doch bei der näheren Untersuchung des Stahlrohr-Rumpfes stellte sich dann heraus, dass die dort verbauten Rohre von innen zu rosten begonnen hatten. Schnell war klar, dass eine umfangreiche Instandsetzung nötig sein würde.

Jahrelanger Kraftakt

Die Fliegergruppe hat sich dafür entschieden, den Rumpf großteils in Eigenleistung neu aufzubauen. Viele Mitglieder haben dabei geholfen und für eine gute Handvoll Personen, die den „harten Kern“ der Aktion bildeten, war es ein jahrelang andauernder Kraftakt. Immer wieder gab es neue und unerwartete Herausforderungen zu bewältigen, und wie so oft war es am Ende deutlich mehr Arbeit als anfangs angenommen. Weit über 3000 Arbeitsstunden sind in den Neuaufbau des Rumpfes geflossen. Da es immer wieder zu Verzögerungen kam, und weil die Mitglieder all dies in ihrer Freizeit bewältigt haben, hat es viereinhalb Jahre gedauert, bis die Pawnee endlich wieder einsatzbereit war. Nebenbei bekam sie ein neues, modernes Design spendiert.

Obwohl die Grabenstetter Piloten den Großteil ihrer Flüge mit einem Start an der Seilwinde beginnen, ist der Start hinter einem Motorflugzeug wichtig, um beispielsweise an guten Streckenflug-Tagen zielgenau zum ersten Aufwind zu kommen, um Segelflugzeuge nach Landungen auf anderen Flugplätzen wieder nach Hause zu ziehen oder um sie auf eine ausreichende Höhe für den Kunstflug zu ziehen.

Rechtzeitiges Comeback

Das Comeback der „Piper Pawnee“ kommt gerade rechtzeitig zum Saisonbeginn für die Segelflieger. Mitte April startet die Zweite Segelflug-Bundesliga, in der die Grabenstetter Piloten zum siebten Mal vertreten sind. Anfang August werden in Grabenstetten die Deutschen Segelflug-Meisterschaften der Junioren stattfinden. Für das restaurierte Schleppflugzeug gibt es also genug zu tun.