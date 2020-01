Seit 2015 ist es guter Brauch, dass die Römersteiner zusammenkommen, um gemeinsam das neue Jahr anzugehen. Nicht anders war es am Sonntagvormittag in der Turn- und Festhalle in Donnstetten. Römersteins Bürgermeister Matthias Winter konnte „in der guten Stube“ der Gemeinde rund 70 Gäste persönlich und mit Handschlag begrüßen – darunter auch weitgereiste Gäste, wie Bernd Laqua, Winters Amtskollege in der befreundeten Gemeinde Bennewitz in Sachsen.

Bundesweit in den Schlagzeilen

Musikalisch umrahmt durch Beiträge des Donnstetter Chors „In Takt“ war der Neujahrsempfang für Winter Gelegenheit, auf anstehende Themen und Herausforderungen einzugehen, aber auch den einen oder anderen Blick auf das erst zu Ende gegangene Jahr zu werfen. Und das begann ereignisreich: Zunächst war es ein Leck in einer überörtlichen Wasserleitung, das Strohweiler in die bundesweiten Schlagzeilen brachte. Kurz darauf waren die Männer der Römersteiner Feuerwehr und des Bauhofs gefordert, um die entstandenen Scheebruchschäden zu beseitigen. Doch dann kam er, der Sommer.

Gemeinschaftsschule ist Erfolg

Und mit ihm die offizielle Einweihung der Gemeinschaftsschule Vordere Alb. Nach einer Investition von knapp 4,3 Millionen Euro und der konstanten Zweizügigkeit: „Ein großer Erfolg“, wie Winter betonte, „der zeigt, dass sich der Mut zur Investition in die Zukunft unserer Kinder gelohnt hat.“ Um als Gemeinde weiterhin attraktiv zu bleiben, bedürfe es aber darüber hinaus auch neuer Wohn- und Gewerbegebiete. Die Erweiterung des Gewerbegebiets „Unter Lau“ konnte 2019 fertiggestellt werden, mit der Erschließung des Gebiets „Eichenried II“ sei vor wenigen Tagen begonnen worden. Rund zwei Millionen Euro habe die Gemeinde in neue Flächen investiert.

Appell an Grundstückseigner

Bedarf bestehe aber auch was Wohnraum angeht. Dazu allerdings sei die Gemeinde auch auf Grundstückseigner angewiesen. „Für mich ist heute schon klar, dass es nicht möglich sein sollte, erschlossene Wohnbauflächen auf unbegrenzte Zeit in privatem Eigentum zu belassen“, so Winters Befund. Bauwillige müsse die Gemeinde derzeit abweisen, Millionen seien zu investieren und neue Gebiete gehen zu Lasten des Landschaftsverbrauchs – und das alles, obwohl Flächen vorhanden wären. Winter appellierte an Eigentümer: „Überlegen Sie sich bitte, ob Sie Ihren Platz nicht an bauwillige Interessenten veräußern möchten.“

Rückgang der Gewerbesteuer zwingt zum Sparen

Überlegen musste auch die Gemeinde, welche Projekte sie schieben kann, nachdem eine Gewerbesteuerrückzahlung und ein Rückgang ebendieser Steuer zu verzeichnen war. Unter anderem betroffen ist davon der für dieses Jahr geplante Einstieg in die Straßen- und Feldwegsanierung. Beschäftigen wird die Gemeinde hingegen über 2020 hinaus das Thema Abwasserbeseitigung. Die Ableitung der Römersteiner Abwässer in die Kläranlage Metzingen habe aus Kostengründen Vorrang vor der Sanierung der Kläranlage. Mit dem Beginn der Maßnahme rechnet Winter im Herbst – den Erhalt der in Aussicht stehenden Landesmittel vorausgesetzt.

Schulmensa wird kostspielig

Ebenfalls im Herbst soll die Ertüchtigung des Anbaus des alten Kindergartens in Böhringen fertig sein. Ungeachtet dessen müsse man sich Gedanken zur Fortentwicklung der Kinderbetreuung machen. Handlungsbedarf bestehe auch beim Thema Grundschule. Um den kommenden Ganztagsanspruch erfüllen zu können, muss in absehbarer Zeit in eine Mensa investiert werden. „Und das ist teuer, so viel kann man jetzt schon sagen.“ Allerdings, so wies er kursierende Gerüchte zurück, sei über den Standort noch keine Entscheidung gefallen. Derzeit finde eine ergebnisoffene Prüfung statt, die erst im Sommer abgeschlossen sein dürfte.

Strukturen und Standards diskutieren

All jene Themen, zusammen mit der Umstellung zum neuen Haushaltsrecht, bei dem Abschreibungen zu erwirtschaften sind, fordere die Gemeinde. Um jene Herausforderungen begegnen zu können, seien Strukturen zu ändern und Standards zu diskutieren, machte Winter klar. „Themen und Herausforderungen sind benannt, jetzt gilt es anzupacken“ – ohne allerdings das Feiern zu vergessen. Anlässe dazu gibt es 2020 eine ganze Reihe.