Die Zukunft des „Nahkaufs“ beschäftigt nach wie vor viele Neuhäuser, die auf ein gutes Ende für die Nahversorgung im Ort hoffen. Derzeit führen die Eigentümer des Gebäudes, in dem der Supermarkt bislang angesiedelt war, Gespräche mit dem Unternehmen Rewe, wie Ortsvorsteher Günter Hau am Dienstag während der Sitzung des Ortschaftsrats erläuterte. In einer Stellungsnahme gegenüber unserer Zeitung hatte Rewe Ende Oktober betont, um das Geschäft weiter rentabel betreiben zu können, müsse „in das Objekt insbesondere in Sachen Energieeffizienz investiert werden“. Eben darum scheint es nun auch in den Gesprächen zwischen den Eigentümern des Gebäudes und dem Pächter Rewe zu gehen. Strittig ist wohl die Höhe der von Rewe gewünschten Investitionen.

Rewe bekundet sein Interesse am „Nahkauf“

Wie Ortsvorsteher Günter Hau am Dienstag weiter ausführte, hat Rewe ihm gegenüber betont, Interesse am Fortbestand des Marktes in Neuhausen zu haben. Falls sich kein Betreiber finde, sei Rewe auch bereit, den Laden in Eigenregie weiter zu führen.

Verhandlungen werden einige Zeit dauern

Wie lange die Verhandlungen zwischen den Eigentümern des Gebäudes, die am bayerischen Ammersee wohnen, und Rewe dauern, lasse sich im Augenblick nicht abschätzen, sagte Hau. „Das nimmt aber sicher Zeit in Anspruch.“ Wenn sich die Parteien geeinigt haben, stünden zudem noch die Sanierungsarbeiten im Markt an.

Der Vertrag zwischen Rewe und den Eigentümern endet im Jahr 2023. Genau so lange läuft im Augenblick auch der Vertrag, den die Bäckerei Beck mit der Rewe-Gruppe abgeschlossen hat. Die Bäckerei im früheren „Nahkauf“ ist und bleibt geöffnet.