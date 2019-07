Wie geht es mit dem Nahkauf weiter? Diese Frage stellen sich derzeit viele Neuhäuser. Wer in den Supermarkt kommt, der steht im Augenblick vor vielen leeren Regalen. Frische Lebensmittel und Milchprodukte seien dagegen immer ausreichend vorhanden, sagen die Kunden. Auch auf die Mitarbeiter des Ladens lassen die Neuhäuser nichts kommen. Das Team sei ausgesprochen freundlich, kompetent und hilfsbereit, obwohl es nicht selten den Frust der Kundschaft über das schlechte Warenangebot abbekommt.

Treffpunkt und Infobörse

Tatsächlich sind viele Neuhäuser reichlich frustriert über die Situation: „Wir wollen im Flecken einkaufen“, betonen Monika Frischknecht, Kerstin Engel und Elke Preusch, „und nicht mit dem Auto nach Dettingen oder Metzingen fahren müssen.“ Dazu seien sie im Augenblick aber gezwungen, weil in den meisten Nahkauf-Regalen nichts als Luft zu finden sei.

Vor allem die älteren Neuhäuser würden unter dieser Situation leiden, schildern die drei Frauen. Viele Senioren seien auf den Nahkauf angewiesen, weiß Kerstin Engel, um sich mit den Produkten des täglichen Bedarfs zu versorgen. „Kürzlich habe ich eine Frau getroffen, die mich gefragt hat, wo es Salz zu kaufen gibt“, erzählt sie kopfschüttelnd. Tagtäglich kämen Tausende in die Outletcity Metzingen, um mit voll gepackten Tüten wieder nach Hause zu fahren, aber in Neuhausen seien weder Toilettenpapier noch Zucker, Mehl, Essig, Senf und Putzmittel zu bekommen. „Wir können noch nicht einmal einen Kuchen backen.“ Der Nahkauf war für die Neuhäuser dabei immer weit mehr als nur ein Geschäft. Der Laden diente als Treffpunkt und Infobörse für die Dorfgemeinschaft, auch viele Glemser kamen gerne vorbei, schildert Elke Preusch.

Unhaltbare Situation

All das droht nun wegzubrechen, wenn sich nicht bald eine Lösung findet. „Wir haben immer Solidarität gezeigt und den Nahkauf auch während der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt unterstützt“, betonen Frischknecht, Engel und Preusch. Es stimme nicht, dass viele Neuhäuser dort nur die Waren einkaufen, die sie andernorts vergessen hätten.“ Im Gegenteil, viele Neuhäuser und Glemser hätten bislang zur Stange gehalten. Auch deshalb sind die drei Frauen wütend über die aus ihrer Sicht unhaltbare Situation. Sie wünschen sich eine rasche Lösung, damit sich die fast 5000 Neuhäuser wieder im eigenen Ort mit Waren eindecken können. Falls sich nicht schnell etwas bewege, sagen Frischknecht, Engel und Preusch, müsse überlegt werden, eine Art Einkaufsservice für die Senioren des Dorfes einzurichten. Auch an eine Protestdemo haben die drei schon gedacht.

Dass der Nahkauf eine große und außergewöhnlich treue Stammkundschaft besitzt, bestätigt auch ein Leser unserer Zeitung, der sich diese Woche per E-Mail an unsere Redaktion wandte. Kunden aus dem gesamten Ermstal seien früher nach Neuhausen zum Einkaufen gekommen, weil die Regale stets gut bestückt gewesen seien, auch mit einem breiten Bio-Sortiment.

Silvia Lemme, die Betreiberin des Nahkaufs, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, sie sei momentan in Verhandlungen und bemüht, die Dinge, so schnell es geht, zu regeln. Mehr könne und dürfe sie nicht sagen, „es ist keine einfache Situation, ich muss kämpfen“. Schuld am finanziellen Engpass seien die Bauarbeiten in der Neuhäuser Ortsmitte. Sieben Monate lang war die Durchfahrtsstraße 2016 gesperrt. In dieser Zeit, erklärt Lemme, habe sie weniger Waren verkauft, weil die Laufkundschaft fehlte. Richtig durchgeschlagen sei dieser gesunkene Umsatz dann im Jahr 2017. Während der Gewinn zurückging, musste sie weiterhin Miete, Strom und Löhne bezahlen. Ans Aufgeben denkt sie dennoch nicht, immerhin führt sie das Geschäft schon seit Jahren. „Das ist ein Familienunternehmen“, betont sie, „da hängt alles daran.“

Die Beschwerden über das schlechte Angebot haben längst auch den Ortsvorsteher erreicht. „Wir sind an der Sache dran und suchen nach einer Lösung“, betont Günter Hau.

