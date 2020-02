Eine große Jubiläumsshow steht am Anfang eines Festjahres, in dem der CVJM Neuhausen seinen 125. Geburtstag begeht. Dem Samstagabendprogramm am 15. Februar mit Spiel, Spaß und Musik folgt am Sonntag ein feierlicher Gottesdienst, der an das Fundament erinnert, auf dem die Vereinsarbeit ruht.

Der CVJM möchte das Wort Gottes und den Glauben an Jesus Christus leben und weitertragen, wie der Erste Vorsitzende Frank Weiblen sagt. „Wir fühlen uns von Gottes Liebe getragen, durch ihn befähigt und gesendet und von seinem Segen in unserem Tun begleitet.“ Das für dieses Jahr geplante Jubiläumsprogramm sieht er auch als Ausdruck von Dankbarkeit und Gotteslob.

Dankbar kann der CVJM in der Tat auf die vergangenen 125 Jahre blicken. Begonnen hat die Vereinsgeschichte 1895, als die Altpietistische Gemeinschaft den Neuhäuser Jünglingsverein gründete. Bereits ein Jahr zuvor war der Jungfrauenverein im Ort entstanden. 1903 kam der Posaunenchor hinzu, der bis heute eine wichtige Säule im CVJM bildet. Derzeit gehören ihm rund 50 Bläser an.

Ebenfalls unter dem Dach des Vereins ist eine Volleyballgruppe angesiedelt, die seit langem erfolgreich den Kirschblütencup organisiert. In diesem Jahr wird das beliebte Turnier für Hobbyvolleyballer am 29. März ausgetragen. Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich der CVJM außerdem für die Partnerschaft mit dem Diakoniezentrum im tansanischen Tandala. Längst sind enge freundschaftliche Beziehungen zu den Christen in Ostafrika entstanden.

Eine zentrale Rolle im Vereinsleben kommt dem Steuchenhäusle zu. Gelegen inmitten von Streuobstwiesen in der Nähe des Stausees, ist es von März bis November an Sonntagnachmittagen geöffnet. Wer vorbeikommt, ist zur Einkehr eingeladen, serviert werden beispielsweise selbst gebackene Kuchen, Wurstsalat und Leberkäse. Anfang der 1930er siedelte sich der CVJM auf Steuchen an, zuvor besaß er ein Vereinsgelände im Gewann „Hardt“ unterhalb des Linsenbühls.

Beachparty und Zeltlager

Auf Steuchen steigen auch einige der Aktionen im Jubiläumsjahr: Dazu zählt unter anderem das Jungscharlager im Juni, das alle zwei Jahre auf dem Programm steht. Das große Zeltlager zu stemmen, ist für den CVJM durchaus eine Herausforderung, die Mitarbeiter freuen sich aber bereits auf fünf außergewöhnliche Tage in der Natur, wie Frank Weiblen erzählt. Strandfeeling soll auf Steuchen am 4. Juli Einzug halten: Beim „Steuchenevent“ wird eine Beachparty gefeiert.

Eine Woche später steht der Posaunenchor im Fokus: Direkt am Fuße des Hofbühls geben die Bläser am 11. Juli ein Serenadenkonzert. Eigens fürs Jubiläumsjahr hat sich auch eine Theatergruppe zusammengefunden. Am 20. März heißt es für sie „Vorhang auf“ in der Aula der Uhlandschule. Der Abend verspricht kurzweilig zu werden, auf dem Programm steht das schwäbische Stück „Ab heut’ wird g’spart“.

Als bleibendes Geschenk an den Ort hat der CVJM zwei Geocache-Runden entworfen, die in einer kleineren und größeren Tour durchs Dorf führen. Näheres über diese moderne Form der Schnitzeljagd erfährt das Publikum während der Jubiläumsshow am 15. Februar. Die Runden, so viel verrät der Vereinsvorsitzende bereits, führen die Geocacher auf den Spuren biblischer Geschichten von Station zu Station. Ein lebendiger Adventskalender und ein Silvesterball auf Steuchen sollen das Jubiläumsjahr beschließen.

Ideen für fünf Jahre

Am Festprogramm haben die CVJM-Mitglieder seit November 2018 gearbeitet. Damals gingen sie in Klausur, heraus kamen Ideen für fünf Jahre, wie sich Frank Weiblen lachend erinnert. Doch neben der Arbeit am Geburtstagsprogramm will der Verein selbstredend auch die kontinuierliche Tätigkeit in den Gruppen und Kreisen fortsetzen. Zum Kern des Angebots gehören die Jungscharen und die Jungenschaft für Kinder ab der ersten Klasse.

In den Reihen des CVJM sind derzeit etwa 80 Aktive versammelt, die sich regelmäßig mit ihrer Tatkraft und ihren Ideen einbringen, berichtet Frank Weiblen. Sie erhalten nicht nur regelmäßige Fortbildungen, für sie soll die Arbeit „auch eine geistliche Tankstelle sein“.