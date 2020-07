„Sicherheit – Handwerksqualität – freundlicher Service – Garantie für Mitarbeiter, Gäste und Kunden!“ Unter dieser Prämisse hat Michael Winter eine Nachfolgeregelung für seine Bäckerei Winter GmbH & Bäckercafé Winter gesucht – und gefunden. Er führt seinen Betrieb seit 25 Jahren und hat ihn kontinuierlich weiterentwickelt von der Dorfbäckerei zum modernen Handwerksbäcker mit Bäckercafé. Dass es nach der dritten Generation Bäckerfamilie Winter innerhalb der Familie nicht weitergeht, ist Realität, auch nicht betriebsintern aus den Reihen der Mitarbeiter.

Alle 85 Mitarbeiter werden übernommen

Bei Winter wurde immer strategisch gedacht und sorgfältig geplant. So wird auch das Projekt: „Zukunft nach der 3. Generation“ verantwortungsbewusst mit einer Lösung außerhalb der Familie gut vorbereitet. Gemeinsam mit der Traditionsbäckerei Mayer aus Kohlberg (mit Wurzeln aus Metzingen) plant man nun diesen Schritt in die Zukunft der 85 Mitarbeiter, der drei Bäckercafés und der Bäcker-fachgeschäfte.

Verträge sind unterzeichnet

Beide Bäckerfamilien kennen sich gut und pflegen kollegiale Kontakte seit drei Generationen. Seit 2010 sind Sina Mayer (34) und Benjamin Mayer (36) als Bäckermeister und Geschäftsführer in der Firmenleitung und Führungsverantwortung. Beide haben bereits einen Generationswechsel selbst aktiv und erfolgreich mitgestaltet. Gemeinsam mit Bäckermeister Michael Winter plant man nun für die weitere Zukunft. Die entsprechenden Verträge wurden vergangene Woche unterzeichnet, wie beide Seiten in einer Mitteilung kundtun.

Übergabe ab 1. Februar 2021

Alle Mitarbeiter gehen in die neue Firmenstruktur über und sind so ein wichtiger Garant für die Zukunft. Die Mitarbeiter wurden frühzeitig bei einer Firmenveranstaltung von dem Projekt informiert und sind nun ab „Phase 3“ aktiv mit eingebunden. In Phase 4 gibt es Kennenlern-Workshops und ein gut ausgearbeitetes Schulungskonzept. In Phase 5, Mitte Januar 2021, kommt die aktive Umsetzung mit kleinen Umbauten. Am 1. Februar soll die Phase 5 abgeschlossen sein.