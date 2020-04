Wegen Sanierungsarbeiten und einer damit einhergehenden Erneuerung des Straßenbelags ist die Neuffener Steige wohl bis in den November hinein gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium in Stuttgart mit. Der Bund beginne am Montag, 27. April, mit den Arbeiten zur Fahrbahnsanierung der L 1250 zwischen Neuffen und der Abzweigung der K 6760 nach Hülben. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 27. November, abgeschlossen sein.

Mit der Erneuerung des rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitts über die gesamte Fahrbahnbreite werden Spuren von Erdrutschen sowie Risse beseitigt und die Bankette angeglichen. Zudem werde der Hang im Böschungsbereich gesichert. Noch vor Beginn der Straßensanierung werde im angrenzenden Wald gearbeitet, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, teilt das RP weiter mit.

Die geringe Straßenbreite erlaube keine Bauarbeiten bei rollendem Verkehr. Dabei wären weder die Verkehrsteilnehmer noch die Arbeiter sicher. Aus diesem Grund sei die Vollsperrung für den gesamten Sanierungszeitraum zwischen Montag, 27. April, 10 Uhr, und voraussichtlich Ende November notwendig.

Deshalb ist eine Umleitung erforderlich: Der Verkehr wird während dieser Zeit über Beuren, Erkenbrechtsweiler nach Hülben und umgekehrt umgeleitet.

Das Land als Baulastträger investiert rund vier Millionen Euro in die Sanierung der Steige. Aktuelle Infos über Straßenbaustellen im Land können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.