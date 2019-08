In der historischen Altstadt von Neuffen lebt am ersten Septemberwochenende erneut die spannende Atmosphäre der Neuffener Bergrennen wieder auf.

Bis Anfang der 1980er-Jahre fanden an der Neuffener-Steige die ADAC-Bergrennen statt. Die Innenstadt von Neuffen war damals für die Fahrer und deren Fahrzeuge das Fahrerlager. Jedes kleinste Plätzchen, jede Garage wurde ausgenutzt, um die Fahrzeuge zwischen den Wertungsläufen abzustellen und zu warten. Bis zu 30 000 begeisterte Besucher hatten damals die Gelegenheit, hautnah dabei zu sein.

Dieses besondere Ereignis hat die Neuffener Bevölkerung nachhaltig geprägt, und die Begeisterung für Rennsport und alles drum herum ist bis heute in Neuffen und im Täle zu spüren.

Vier Fahrerlager

Die IG Bergpreis Schwäbische Alb hat nun in komplett privater Initiative die fünfte Jahresveranstaltung organisiert. Diesmal mit vier Fahrerlagern in der Neuffener Innenstadt verteilt, offen für jedermann zum Besichtigen und staunen. Ausführlich präsentiert vor dem Neuffener Rathaus mit Rainer Braun dem bekannten ehemaligen DTM-Sprecher als Moderator unterstützt von zwei Moderatorinnen.

Knapp zwei Kilometer Präsentationsstrecke, ein gesicherter Rundkurs am Rande der Neuffener Innenstadt wird am Sonntag, 1. September, um 11 Uhr und 14.30 Uhr unter Rennsport-Atmosphäre befahren und lässt die Fahrzeuge hautnah mit allen Sinnen erleben.

Prominenten Zeitzeugen werden ebenfalls vor Ort sein. Eberhard Mahle (Ex-Rennfahrer mit über 150 Siegen, bei etwas mehr als 200 Starts), Helmut Henzler (Lokalmatador und mehrmaliger Fahrer beim Neuffener Bergrennen), Walter Rothweiler (Lokalmatador, mehrfacher Teilnehmer am Neuffener Bergrennen mit Originalfahrzeug aus dieser Zeit), Klaus Trella (technischer Leiter bei WTS dem Ex- Michael- Schumacher-Team), Siegfried Spiess (NSU Spezialist und Rennfahrer), Dieter Glemser (deutscher Tourenwagenmeister), Dieter Basche (Ex- Rennleiter bei Audi) und Werner Frowein (Ex-Mechaniker von Hans-Joachim Stuck) sind nur einige Persönlichkeiten die „dabei“ waren und mit denen man in direkten Kontakt treten und tolle Benzingespräche führen kann.

Das UG7 in der Straße Unterer Graben wird zum Dreh- und Angelpunkt, dort kann man die Mitglieder der IG Bergpreis Schwäbische-Alb treffen, mit den Fahrern fachsimpeln und die Zeitzeugen treffen.

Spezielle Parkplätze für Oldtimer

Besucher, die mit einem historischen Fahrzeug nach Neuffen kommen, können den speziellen Parkplatz in der Hohenzollernstraße beim Schulzentrum Halde nutzen, der ausschließlich für Oldtimer reserviert ist.

Die Veranstaltung beginnt, bei freiem Eintritt, um 9 Uhr. Jeweils um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr finden vor dem Rathaus die Fahrzeugpräsentationen in drei Fahrzeugkategorien statt; Tourenwagen, GT-Fahrzeuge und Formel-Rennwagen. Anschließend gehen die Fahrzeuge für zirka 20 Minuten auf den gesicherten Rundkurs.

Rund ums Rathaus

Gegen 17 Uhr endet mit dem Verladen der Fahrzeuge der diesjährige Bergpreis Schwäbische-Alb. Für das leibliche Wohl sorgen die Neuffener Vereine auf dem „Esleshock“ der zeitgleich rund um das Rathaus und auf dem Kelternplatz stattfindet.

Im Vorjahr kamen 7000 Besucher nach Neuffen. Und alle waren begeistert. Die IG Bergpreis Schwäbische-Alb erwartet auch für dieses Jahr wieder ein „volles Haus“ und sie hofft auf Besucher, die sich dem motorsportlichen Umfeld und dem historischen Zeitraum entsprechend kleiden und so ihren ganz eigenen Beitrag leisten, dass das Umfeld authentisch wird.