Metzingen Neues Leben im ältesten Haus

Metzingen / Regine Lotterer

Im Herzen der Metzinger Altstadt ist ein moderner Treffpunkt für alle Generationen entstanden: Nach zweijähriger Bauzeit ist das Familienzentrum Pfleghof am Freitagnachmittag offiziell eingeweiht worden. Entstehen soll in dem Gebäude ein „innovativer, kreativer Bildungsort mit sozialem Gewinnbringungspotenzial“, wie es Professor Dr. Wolfgang Voelter in seiner Ansprache ausführte. Er gehört gemeinsam mit seinem Vetter, Professor Dr. Ulrich Völter, zu den Initiatoren und unermüdlichen Förderern des Projekts. Ohne ihren großen Einsatz wäre aus der Idee, eine Anlaufstelle für Familien zu errichten, niemals Wirklichkeit geworden, wie alle Festredner einmütig betonten. Zumal das Gebäude beinahe den Weg allen Irdischen eingeschlagen hätte. Fast wäre es abgerissen worden.

Davon hörte Ulrich Völter im Jahr 2010 während einer Recherche im Metzinger Stadtarchiv. Was folgte war ein „vielfältiges Ringen“, wie sich Wolfgang Voelter erinnerte. Zunächst musste das Gebäude erworben werden. Gekauft hat es schließlich die Völter-Stiftung, die das Haus in Erbpacht an die Stadt Metzingen weitergab. Danach galt es, die Sanierung des Hauses auf finanziell sichere Beine zu stellen. Geld kam dabei von der Völter-Stiftung, von Bund und Land sowie von der Stadt Metzingen. Sie alle demonstrierten damit ihre Unterstützung für das Konzept, das hinter dem neuen Familienzentrum steckt. Die Macher sprechen in diesem Zusammenhang von den „vier Bs“, die für Bildung, Begegnung, Betreuung und Beratung stehen. All das sollen Familien in den Räumen des Pfleghofs finden, betonte Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler.

Das Haus, so Fiedler, sei freilich nur eine Hülle, um es zu einem sozialen Zentrum für die Stadt werden zu lassen, brauche es Nutzer und Ideengeber: „Es ist eine Aufgabe für die Stadtgesellschaft, das Haus weiterzuentwickeln.“ Zumal es insbesondere jenen dienen soll, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind. Mit dem Familienzentrum, sagte Fiedler, gehe es nicht zuletzt darum, das Ziel der Integration und der Inklusion junger Menschen in die Gesellschaft voranzubringen: „Alle sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu entfalten und zu entwickeln.“ Wer die Chance bekomme sich zu bilden, habe jene Instrumente in der Hand, die es ihm erlauben, sein Leben selbst zu gestalten und eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Und zwar in einer Gesellschaft, so betonte Fiedler, die sich den Werten des Grundgesetzes und des Rechts­staates verpflichtet fühle.

Café im Erdgeschoss

Im Pfleghof ist künftig jeder willkommen, die Türen für Besucher stehen weit offen. Den ersten Kontakt erleichtert das Café, das im Erdgeschoss des Hauses eingerichtet worden ist. Ab Dienstag ist es offiziell in Betrieb. Hier kann der Gast einkehren, etwas trinken und sich dabei ganz unverbindlich über das Angebot des Hauses informieren.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten fürs Familienzentrum haben die Architekten Frauke Maginski und Jochen Klarmann indessen vor einige Herausforderungen gestellt, wie Klarmann am Freitag berichtete. An zahlreichen Stellen des Gebäudes lässt sich bewusst noch immer dessen bewegte Geschichte ablesen: Historische Balken, Mauern oder Ausstattungsgegenstände sind erhalten geblieben: „Aus Altem und Neuem wird ein Ort, der Charakter und Ambiente bietet.“ Das solle den Geist der Nutzer anregen und prägen.

Gebaut worden ist das Gebäude im Jahr 1452 als Verwaltungssitz des Klosters Zwiefalten. Später ging es in den Besitz der Familie Völter über, die eine Metzinger Schulmeisterdynastie gründete. Bis heute, sagt OB Fiedler, betrachte die inzwischen weit verzweigte Familie Metzingen als ihre Heimatstadt.

Zur Einweihung des Pfleghofs hat Professor Wolfgang Voelter auch eine Festschrift finanziert, die gestern reges Interesse fand. Die Ehre, das Gebäude offiziell einzuweihen, hatte indessen sein Vetter Ulrich. Er tat es mit dem Ausruf: „Lang lebe das Familienzentrum im Pfleghof Metzingen.“