Ein komplett neues Konzept für die Grüngutannahme für Metzingen, Neuhausen und Glems? „Warum das notwendig ist“, das erläuterten Alexander Schoch und Patrick Lehmann von den Metzinger Entsorgungsbetrieben am Montagabend in der Sitzung des Ortschaftsrats in Glems – und zwar zum ersten Mal....