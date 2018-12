Neuhausen Neues Ärztehaus

Neuhausen / Nicole Wieden

Auf die Frage, wie es in Zukunft um die medizinische Grundversorgung Neuhausens bestimmt ist, gibt es nach zwei Jahren nun endlich eine Antwort: Dr. Uwe Dufraine wird seine Praxis im Juli nächsten Jahres von Metzingen nach Neuhausen verlegen. Nach einer Mutterpause wird im Jahr 2020 Dr. Nadja Dinkel, die bislang in der Neuhäuser Praxis von Dr. Wilfried Reiff tätig ist, hinzustoßen. Einrichten werden sich die neuen Partner im Erdgeschoss der Verwaltungsstelle. Sie steht nach dem Auszug des Notariats seit einem knappen Jahr leer.

Die Verwaltung jedenfalls kann mit dieser Lösung gleich zwei Mal aufatmen: Ihr war es ein Anliegen, die ärztliche Versorgung Neuhausens auch nach dem Ruhestand der beiden derzeit noch aktiven Mediziner gewährleistet zu wissen. Darüber hinaus gestaltet es sich auf dem Immobilienmarkt grundsätzlich schwierig, für ausgediente Verwaltungsgebäude einen Mieter ausfindig zu machen. Allein die Suche nach einem Arzt hat sich für den Stadtteil nach Angaben Lilli Reuschs als äußerst schwierig erwiesen: „Es gab Momente, da war sich die Verwaltung nicht sicher, ob das überhaupt noch etwas werden würde“, berichtet die Ortsvorsteherin. Aus diesem Grund wandte man sich im Februar 2017 an Dr. Roman Hadjio, der sich mit seinem Unternehmen unter anderem auf diese Aufgabe spezialisiert hat.

Dass Nadja Dinkel weiterhin in Neuhausen praktizieren würde, stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest. Allerdings war für die Ärztin klar, dass sie ohne weitere Unterstützung keine Praxis führen möchte. Damit liegt die Medizinerin im Trend; ihrem baldigen Partner Dufraine zufolge legen junge Ärzte zunehmend Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance mit ausreichend Freiräumen: „Wenn sie eine eigene Praxis haben, können sie ja nicht einfach zu Hause bleiben.“ Vor allem aus diesem Grund stellt es für Ärzte, die sich nach dem Ruhestand sehnen, eine Herausforderung dar, ihre Praxis weiter zu vermitteln. Beklagt wird neben der mangelnden Flexibilität auch häufig der Umstand, dass die Kommunikation unter Fachleuten im Alltag mangels Kollegen ausbleibt.

Letzten Endes kam der Verwaltung die Idee, nicht allein auf den Nachwuchs zu bauen und mit Dufraine, der ohnehin in Neuhausen zu Hause ist, einen erfahrenen Mediziner anzusprechen. Sowohl er als auch Dinkel können ihren eigenen Patientenstamm in die neue Gemeinschaftspraxis mitbringen: „Damit ist das Risiko nicht ganz so groß, wie bei einem kompletten Neustart“, so Lilli Reusch. Aufgrund der Schwangerschaft von Dinkel wird Dufraine von August bis Dezember zunächst alleine praktizieren. Während die Ärztin nach der Elternzeit peu à peu wieder einsteigen wird, besteht für Dufraine die Möglichkeit, schrittweise in den Ruhestand zu wechseln. Um die Versorgung langfristig zu sichern, soll gleichzeitig nach jungen Ärzten Ausschau gehalten werden, wobei mit einer Bewerberin bereits Gespräche geführt werden.

Solange die Neuhäuser Patienten noch nicht in der neuen Praxis betreut werden können, bleiben die Ärzte Binder und Reiff aktiv. Beide haben das Angebot erhalten, in ihrem Ruhestand gelegentlich einzuspringen, sofern Interesse besteht: „Je mehr Köpfe, desto besser“, bemerkt Dufraine mit Blick auf die Belastung des einzelnen Mediziners.

Details, wie etwa die Sprechstundenzeiten, stehen noch nicht fest. Geplant sind in jedem Fall vier Sprechzimmer: „Sie können theoretisch parallel genutzt werden“, erklärt Dinkel. „Aber wir müssen erst einmal abwarten, wie hoch der Bedarf ist.“ Bevor die Hausärzte im Juli einziehen können, muss die Verwaltung in den nächsten Monaten noch kleinere Baumaßnahmen, etwa einen barrierefreien Zugang, in Auftrag geben. Die Laufzeit des Mietvertrages liegt bei fünf Jahren und ist beidseitig verlängerbar.