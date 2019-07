Der Spielplatz Rosengarten in Bad Urach ist nach seiner Neugestaltung seit Dienstag wieder offen. Die Stadt investierte 140 000 Euro.

Lange wurde die Eröffnung des neugestalteten Spielplatzes Rosengarten herbeigesehnt, am Dienstagnachmittag war es dann so weit. An Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann war es, das Türschloss offiziell aufzuschließen. Nicht lange bitten ließen sich anschließend rund 20 Kinder, die das Gelände für sich eroberten. Sie finden dort nicht nur neu angeschaffte Spielgeräte, wie eine Rutsche und Klettergelegenheiten, sondern auch eine großzügige Spiellandschaft, die von Wildwuchs befreit ist und verschiedene Spiel- und Bewegungsbereiche umfasst. Rund 140 000 Euro hat sich die Stadt die Neugestaltung kosten lassen. Geplant hat sie der Grafenberger Landschaftsplaner Jörg Sigmund. „Das ist bestens angelegtes Geld“, freute sich Rebmann nach rund viermonatiger Bauzeit. Der Spielplatz ist der vierte, den die Stadt in den vergangenen vier Jahren saniert hat.