Seit dem Weggang von Pfarrer Jörg Sautter nach Neuhausen vor mehr als einem Jahr, war die Pfarrstelle der evangelischen Gemeinde Wittlingen/Hengen unbesetzt. Am 1. März nun endet die Zeit der Vakanz. Mark Christenson tritt an diesem Tag seine erste Pfarrstelle an. Derzeit ist der 30-Jährige noch...