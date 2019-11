Mit Philippus Maier ist nun ein „Mann der leisen Töne“, wie er selbst sagt, neuer geschäftsführender Pfarrer der Dettinger evangelischen Kirchengemeinde. Die „leisen Töne“ beziehen sich weniger auf die durch Heiserkeit am Tag seiner Investitur etwas veränderte Stimme als auf seine Besonnenheit und Geduld, sein „ausgeglichenes Gemüt“, wie ihn seine Schwägerin beschrieb, die Zeugnis ablegte über seine bisherige Amtszeit.

Auf dem Dachboden eine Werkstatt eingerichtet

Sie gab ihm einen Bronzeengel mit auf den Weg und teilte den etwa 500 Gottesdienstbesuchern mit, dass ihr schon „als Jugendliche“ klar gewesen sei, dass der Theologe ein guter Seelsorger sei. „Ich habe damals schon seine Freude und Freundlichkeit bewundert.“ Zudem seien seine handwerklichen Fähigkeiten eine praktische und nicht nur symbolische Voraussetzung, „an der Gemeinde mitzubauen“, erklärte sie. So habe sich der neue Pfarrer schon auf dem Dachboden eine Werkstatt eingerichtet.

„Das wird auf jeden Fall spannend, wir sind auf einem guten Weg“, sagte der Geistliche selbst, der zusammen mit seiner Frau Martina gern unterwegs ist: auf Reisen mit dem Auto, aber auch zu Fuß. „Unsere Liebe gilt dabei Schottland, Dänemark und der Schwäbischen Alb.“ Die Dettinger können ihn also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch außerhalb der Kirche treffen, wenn er seine neue Gemeinde erkundet. Dekan Michael Karwounopoulos, der die Investitur vornahm, ging in seiner Predigt auf die Wege ein und verglich Dettingen mit dem Heiligen Land. „Sie kommen hier nach Dettingen in ein heiliges Land, weil hier viele Menschen in der Nachfolge Jesu leben.“ Darum schenkte er Honig mit der Symbolik, dass Milch und Honig fließen mögen. Karwounopoulos zeigte sich erfreut, „dass die Pfarrstelle so schnell und mit einem so geeigneten Pfarrer besetzt werden konnte.“ Die Freude darüber, „dass die Stelle schnell besetzt wurde und wir einen richtigen Pfarrer haben, der zu unserer Gemeinde passt“, brachte auch der 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Markus Beck zum Ausdruck.

Seit 14 Jahren in Onstmettingen

Den ersten persönlichen Kontakt gab es vor fünf Monaten. Dabei habe Beck die Kirchengemeinden „im besten, aber ehrlichen Licht vorgestellt“. Er hoffe nun, dass, sich das Ehepaar bald in Dettingen so wohlfühlen werde wie seit 14 Jahren in Onstmettingen. Philippus Maier habe dort „Pfarrer sein dürfen und nicht müssen“, wie Beck seinen Eindruck beschrieb.

Maier hat in Tübingen und Schottland studiert, kam durch die Bundeswehr nach Meßstetten, wo er seine Frau kennenlernte. Die beiden haben vier inzwischen erwachsene Kinder und „fast zwei Enkelkinder“. Nach dem Vikariat im Schwarzwald in der Gemeinde Seewald-Göttelfingen war seine erste Pfarrstelle in Wildberg. 2005 wechselte er auf die Schwäbische Alb nach Albstadt-Onstmettingen. „Neben den Aufgaben in der Gemeinde bin ich im 18. Jahr Mitglied der Landessynode und im 24. Jahr Mitglied des Kirchenbezirksausschusses. Der Blick auf den Bezirk und die Landeskirche hilft, vieles besser zu verstehen, Fehler, die andere machen, zu vermeiden und Modelle, die gut laufen, auf die eigene Gemeinde zu übertragen.“

Bezogen auf das Wandern gelte es nun gemeinsam mit der Gemeinde „neue Wege zu entdecken, bewährte Wege zu erhalten und Holzwege zu verlassen“. Unentbehrlich sei dabei die Bibel als göttlicher Reiseführer. „Es gibt nichts Spannenderes, als diesen in Gemeinschaft zu studieren.“