Metzingen Neue Wege in die Zukunft

swp

Die Schönbein-Realschule hat zwei neue Bildungspartnerschaften abgeschlossen, eine mit der Volksbank Ermstal-Alb, die andere mit dem Discounter Aldi. Mit beiden Kooperationen ebnet die Schule ihren Schülern neue Wege in die Zukunft. Die Volksbank bietet den Realschülern schon seit längerer Zeit Betriebspraktika, Betriebsbesichtigungen, Bewerbertrainings und ein spezielles Kniggetraining an. Dabei erhalten die Schüler anschauliche Einblicke in die Berufswelt der Banken und erfahren praxisnah, worauf es in den Bankenberufen ankommt.

Mit der Bildungspartnerschaft wird die Zusammenhaft noch intensiviert. Der Vertrag schafft nun den Rahmen für eine dauerhafte Kooperation. Monika Borkmann von der Volksbank Ermstal-Alb begrüßt es, dass die bisherigen Kooperationsmaßnahmen sogar intensiviert werden: „Die Schüler der Realschule sind sehr interessiert und engagiert, wenn es darum geht, sich mit den wichtigen Fragen der Berufsorientierung gerade auch im Bereich der Banken auseinanderzusetzen.“ Schulleiter Jürgen Grund freut sich über diese Anerkennung für seine Schülerschaft. Bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages lobt er vor allem auch das Engagement der Volksbank, die einen Schultimer finanziert, der zukünftig allen Schülern zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt wird: „Vielen Dank für dieses besondere Engagement, das unsere Schülern jeden Tag beim Lernen in unserer Schule nachhaltig unterstützt.“

Auch mit Aldi Süd hat die Realschule ihre bisherige Zusammenarbeit auf eine feste Grundlage gestellt. Zukünftig unterstützt Deutschlands größter Discounter die Schüler, wenn ihre schulische Laufbahn in die Zielgerade geht und sie überlegen, welche Richtung sie in ihrem Berufsleben einschlagen wollen. Denn den Auszubildenden in den Filialen, in den Logistikzentren oder Verwaltungen der Regionalgesellschaften bietet Aldi Süd die Chance auf eine Ausbildung in verschiedenen branchenspezifischen Ausbildungsberufen.

Im Rahmen eines Tages der Betriebsbesichtigung konnten Schüler bereits anschauliche Einblicke in die kaufmännische Berufswelt in der Metzinger Aldi-Filiale erhalten.

Zukünftig werden die beiden Bildungspartner den Schülern zudem Betriebspraktika, Bewerbertrainings und Erkundungen im Logistikbereich ermöglichen. Aufgrund der vielfältigen beruflichen Perspektiven, die Aldi Süd bietet, werden die Schüler dabei auch an Fragen rund um die Karriereplanung herangeführt.

Katharina Reiner von der Regionalgesellschaft Aldi Süd begrüßt es, dass die Kooperation deutlich intensiviert wird: „Wir freuen uns, wenn Schüler der Schönbein-Realschule kaufmännische Berufe anschaulich dargestellt und Möglichkeiten der Berufsplanung aufgezeigt werden können.“ Die Jugendlichen können beim Discounter eine Ausbildung zum Verkäufer und zum Kaufmann im Einzelhandel absolvieren. Außerdem gibt es Lehrstellen in den Bereichen Büromanagement und Logistik.

Schulleiter Jürgen Grund freut sich, dass mit Aldi ein Großunternehmen im kaufmännischen Bereich die Berufsorientierung an der Schönbein-Realschule begleitet und unterstützt: „Inzwischen zählen mehr als ein Dutzend Unternehmen zu unseren Bildungspartnern.“

Die Realschule freue sich, dass namhafte Betriebe der Region Metzingen und auch überregionale Unternehmen Schülern die Vielfältigkeit der Arbeits- und Berufswelt anschaulich darstellen und ihnen konkrete Wege für die eigene Berufswegeplanung aufzeigen.