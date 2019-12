Bereits seit rund zwei Wochen laufen die Arbeiten, gestern nun fand in Hengen der offizielle Spatenstich zum Neubau einer rund 8,4 Kilometer langen Trinkwasserleitung zwischen den Hochbehältern Hengen und Böhringen statt.

3,2 Millionen Euro vom Zweckverband

Der Zweckverband Wasserversorgung Vordere Albgruppe investiert in das Projekt rund 3,2 Millionen Euro, die Stadtwerke Bad Urach steuern für einen 1,3 Kilometer langen Teilabschnitt rund 350 000 Euro bei.

Viel Geld für konstantes Niveau

„Eine Stange Geld“, wie der Römersteiner Bürgermeister Matthias Winter zum Baubeginn sagte. Das Vorhaben diene jedoch der strukturellen Verbesserung, um das sehr gute Niveau der Wasserversorgung auch in Zukunft zu halten.

Inbetriebnahme 2021?

Bevor die Leitung voraussichtlich im März 2021 in Betrieb gehen kann, und an Sommertagen mehr als eine Million Liter Trinkwasser transportiert, ist allerdings noch einiges an Arbeit zu erledigen. Diplom-Ingenieur Andreas Besch vom Bad Uracher Planungsbüro Fritz Planung geht von 13 000 Kubikmetern Grabenaushub aus.

Dem Baubeginn gingen im Sinne des Artenschutzes verschiedene Begehungen voraus, auch konnten Verhandlungen mit Grundstückseignern erfolgreich gestaltet werden.

Vier Kommunen ziehen an einem Strang

Die Kommunen, die dem Zweckverband angehören – Bad Urach, Römerstein, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler – profitieren derweil von Fördermitteln, die das Land Baden-Württemberg über das Regierungspräsidium Tübingen bereitstellt.

Die Arbeiten wurden an zwei Firmen aus Berkheim und Pfronstetten vergeben. Nachdem das System immer wieder Schäden aufgewiesen hatte, gehen die ersten Überlegungen zum Neubau der Leitung aufs Jahr 2006 zurück.