Große Umbrüche hat es in der Dettinger Kirchengemeinde in den vergangenen zwei Jahren gegeben. Im Sommer 2018 hat Pfarrer Tobias Gentsch nach sechs Jahren als Seelsorger zur Bundespolizei gewechselt, ein Jahr später hat sich Pfarrer Harald Grimm nach zwölfjährigem Wirken in der Ermsgemeinde in...