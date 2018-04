Metzingen Neue Gebühren für Kinderbetreuung

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wer sich immer gewünscht hat, mal zu den oberen Zehntausend zu gehören, musste sein Kind bislang nur in Metzingen für einen Platz in einer der Betreuungseinrichtungen anmelden. In der Sieben-Keltern-Stadt gilt eine einkommensabhängige Entgeltregelung. Wer freilich über ein Jahreseinkommen von mehr als 55 000 Euro verfügt, wird schon in den elitären Kreis der Spitzenverdiener aufgenommen.

Peter Nißle, bei der Stadt für Kindergärten und -tagesstätten zuständig, hat das für die Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend analysiert. Er kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Einkommens- und Preisentwicklung bereits ordentliche Durchschnittseinkommen in der höchsten Stufe angelangt sind. 40 Prozent aller Eltern sind demnach in der teuersten Stufe, mehr als die Hälfte verteilt sich auf die höchsten zwei Kategorien.

Zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. September beginnt, werden nicht nur die Beiträge moderat angehoben, die Stadt erweitert das Fünfstufenmodell auf deren sieben. Demnach müssen künftig Familien über mehr als 75 000 Euro Jahreseinkommen verfügen, um ganz oben eingestuft zu werden. Nißle hat das neue System als ausgetüftelt und durchdacht angepriesen, zumal es nicht aus seiner Feder allein stamme, sondern das Ergebnis einer Arbeitsgruppe sei, die den Kindergartenbedarfsplan beratend mit vorbereitet. „Die gefühlte Gerechtigkeit steigt“, so Nißle.

Dieser Ansicht waren nicht alle Stadträte. Robert Schmid (FWV) wollte hinter die Aussage mit der Gerechtigkeit ein großes Fragezeichen stellen: „Von einem beitragsfreien Kindergarten sind wir weit weg“, sagte er und riet dazu „den Bogen nicht zu überspannen.“ Ein Kind in der Ganztagsbetreuung kostet künftig für Großverdiener 512 Euro monatlich.

Wer hingegen nur 25 000 Euro verdient, bezahlt monatlich 128 Euro. Zu viel, wie Michael Breuer (SPD) empfindet. „Die Beitragshöhe für untere und mittlere Einkommen sehen wir kritisch“, sagte er und stellte den Antrag, die Eingangsstufe komplett abzuschaffen. „Welch’ Überraschung“, erwiderte der ihm gegenüber sitzende Holger Weiblen von der CDU: „Einen ähnlichen Antrag haben wir auch im Kopf.“

Der von den Christdemokraten unterscheidet sich allerdings in einem wesentlichen Punkt: Die CDU möchte das siebenstufige Modell beibehalten, aber die Eingangsstufe für ein Jahr auf Antrag und Nachweis aussetzen. „Wir sind eine wohlhabende Kommune“, begründete Weiblen seinen Antrag, „die Schere geht doch immer weiter auseinander.“ Und, so Weiblen weiter, „Metzingen ist auch eine teure Stadt.“

Susanne Bernauer (Grüne) widersprach. „Die Betreuung ist den höchsten Betrag wert“, argumentierte sie, deswegen solle man erst gar nicht sagen, „die müssen zu viel zahlen, sondern anerkennen, dass wir untere Einkommen entlasten.“

Bernhard Mohr (FDP) wollte sich mit dem CDU-Antrag deswegen nicht anfreunden, weil es seiner Meinung nach schwierig sei, den Eltern nach einem Jahr Beitragsfreiheit sagen zu müssen, jetzt koste es aber doch wieder.

Reinhard Brandt (CDU) legte noch mal alles in die Waagschale, denn die Diskussion entwickelte sich für SPD und CDU zusehends nachteilig. „Wir müssen uns doch auch mal fragen, wie die Leute zurecht kommen“, mahnte er und dachte an Alleinerziehende und Geringverdiener: „Für viele Familien sind zehn Euro im Monat wichtig.“

Vergebens, der Reihe nach fielen die Anträge von SPD und CDU durch. OB Dr. Ulrich Fiedler verteidigte die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührenstaffelung: Schon ohne den Wegfall der ersten Stufe nimmt die Stadt jährlich 95 000 Euro weniger ein. Das entlastet die Familien mit Kindergartenkindern, aber es belastet die Allgemeinheit. Diesen Fehlbetrag bezahlen alle mit.