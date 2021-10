Ein Plakat gegen Fluglärm hängt bei Nürtingen, das an der Einflugschneise für Flugzeuge am Stuttgarter Flughafen liegt. Eine geplante neue Flugroute am Stuttgarter Flughafen ist umstritten. Die Fluglärmkommission verspricht sich, dass weniger Menschen durch den Lärm belastet werden. Durch einen steileren Abflugwinkel und einen engeren Kurvenradius wären in einigen Kommunen die Flugzeuge weniger zu hören. Aber eben nicht in allen: Besonders Denkendorf, Köngen und Nürtingen werden wohl stärker belastet. © Foto: Bernd Weißbrod/dpa