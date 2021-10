Kinder beginnen zu lesen, bevor sie Buchstaben kennen. Bilderbücher erzählen ihnen Geschichten über das Leben auf Bauernhöfen, Baustellen, Familien. Später lesen die Eltern ihnen vor, die Geschichten werden komplexer. Erst viel später wird vielen von uns bewusst, dass gerade elementare, starke Gefühle in Sprache schwierig bis unmöglich auszudrücken sind. Über Zeichnungen und Bilder gelingt das oft eher. So ist das Comic auch im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahrzehnten vom Disney-Slapstick über Superhelden-Sagen mit historischen und biografischen sowie Alltagsthemen und Literaturadaptionen quasi „erwachsen“ geworden. In diesem als „neunte Kunst“ bezeichneten Genre finden sich im Vergleich zum klassischen Literaturbetrieb erfreulich viele junge, queere und weibliche Stimmen. Dazu kommt eine große Vielfalt an Stilen.

Zur Frankfurter Buchmesse von 20. bis 24. Oktober legen auch deutschsprachige Comic-, Manga- und Graphic-Novel-Verlage wieder eine Vielzahl hochkarätiger Neuerscheinungen vor. Wir haben uns durch die Kataloge geschmökert und stellen einige der Werke vor, die das Entdecken und im Hinblick aufs unaufhaltsam nahende Weihnachtsfest auch Verschenken lohnen.

Ganz oben auf der Lieblingscomic-Liste steht eine junge Frau aus der Region: Mia Oberländer, geboren 1995 in Ulm, wurde für ihre 2019 im Rahmen ihres unter anderem von der großen Anke Feuchtenberger betreuten Bachelorabschlusses an der HAW Hamburg entstandene Graphic Novel „Anna“ bereits im Mai mit dem Comicbuchpreis der Stuttgarter Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet. Jetzt ist die Geschichte über die Probleme besonders groß geratener Frauen im Züricher Verlag Edition Moderne erschienen (220 Seiten, 25 Euro). Sehr witzig, skurril und überzogen, aber keinesfalls oberflächlich, spricht sie ein Thema an, das viele Teenager interessieren dürfte, die mit 15 bereits sämtliche Verwandten überragen und vom Arzt gesagt bekommen, sie seien noch kaum ausgewachsen. Zu lakonischen bis philosophischen Überlegungen kommen Wortspiele ums Großwerden und Großsein und ein zeichnerisch eigenwilliger, an Paula Bulling erinnernder Stil.

Ein anderes, fast jeden irgendwann im Lauf des Lebens betreffendes, aber noch viel zu wenig angesprochenes Thema verarbeitet Julia Zejn, die 2018 schon mit „Drei Wege“ begeisterte, in „Andere Umstände“ (Avant, 200 Seiten, 25 Euro): ungewollte Schwangerschaft und Abtreibung. Die 1985 geborene Zeichnerin und Autorin erzählt in wunderbar treffenden Buntstift-Zeichnungen und der authentischen Sprache junger Menschen das Dilemma der Endzwanziger Anja und Olli.

Der Katalane Jordi Lafebre illustrierte bisher Szenarien des Belgiers Zidrou. Optisch erscheint „Trotz allem... Liebe“ (Splitter, 152 Seiten, 29.80 Euro) im Vergleich konventioneller, fast altmodisch und tief romantisch. Aber nicht weniger großartig. Die Überraschung steckt bei ihm in der Erzählstruktur. Wie François Ozons Spielfilm „5 x 2“ breitet er die Geschichte der großen Liebe zwischen Ana und Zeno verkehrt herum, vom Ende zum Anfang vor den Augen des Lesers aus. Zudem begeistert sein warmherziges Debüt als Autor durch die wunderschön kolorierten detailreichen, eleganten Zeichnungen.

Verkehrt herum scheint zunächst auch Umi Sakurais „A Man and his Cat“, das als erster Teil einer Serie im Ludwigsburger Cross-Cult-Verlag erscheint (144 Seiten, 10 Euro). Als Manga liest es sich von hinten nach vorn und pro Seite von rechts oben nach links unten. In Japan ein Hit, dürfte diese zarte Alltagserzählung, eine Art zurückhaltende asiatische Variante von „Simon’s Cat“, auch hier die Herzen erwärmen. Ein älterer Mann wählt nach dem Tod seiner Frau in einer Tierhandlung ausgerechnet den Kater aus, den sonst keiner will. Das schwarz-weiß gefleckte „Ungetüm“ hat sein ganzes einjähriges Leben hinter der „durchsichtigen Wand“ zugebracht und stets nur Ablehnung erfahren. Der Mann nennt ihn Fukumaru und ist schließlich überrascht, wie der neue Lebensgefährte schon bald sein Leben umkrempelt.

Der 1976 als Lionel Papagalli bei Grenoble geborene Alfred schildert in „Senso“ (Reprodukt, 160 Seiten, 20 Euro) zart und unaufdringlich, doch hintergründig humorvoll die Geschichte eines Chaoten, der im größten Schlamassel ein kleines Glück findet.

Simone F. Baumanns zunächst im eigenen Fanzine veröffentlichte Episoden von „Zwang“ (Edition Moderne, 344 Seiten, 29 Euro) sind hingegen schwer, nicht nur im haptischen Sinn. Konsequent in schwarz-weißen, akribisch mit feiner Tuschefeder oder -stift ausschraffierten Zeichnungen erzählt die 1997 geborene Schweizerin vom Überleben einer von andern als „Depri-Tante“ abgestempelten jungen Frau in ihrem verqueren, aggressiven, hoffnungslos scheinenden Großstadt-Alltag. Einziger Lichtblick: ihre Phantasie. Inklusive raffinierter vierfacher Umschlaggestaltung ist das ein wichtiges, notwendiges, gut gemachtes Buch, das aber auch anstrengend zu lesen ist.

Unerwartet heiter scheint hingegen Susanne Kuhlendahls Comic-Biografie „Virginia Woolf“ (Knesebeck, 128 Seiten, 25 Euro). Die Episoden aus dem Leben der innerlich tief zerrissenen Literatin kommen bei aller inhaltlichen Dramatik aufgelockert daher.