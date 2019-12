Die Stadt Bad Urach schickt ihre Besucher künftig auf eine digitale Schnitzeljagd. Zusammen mit dem Leipziger Unternehmen „Thadeus Roth“ hat das städtische Tourismusamt eine sogenannte Web-App namens „Attempto“ herausgebracht, die Touristen auf spielerische Weise die Stadt, ihre Geschichte und ihre Highlights näherbringen möchte. Bad Urach ist neben weiteren Städten und Regionen in ganz Deutschland Pilotkommune für jene neue Art und Weise des interaktiven Erlebens und der Wissensvermittlung – dem „Suddenlife Gaming“. Von Nutzern der Web-App sind dabei unterschiedliche Aufgaben und Fragen zu lösen. Antworten erhalten sie, während sie die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten erkunden.

Einmal auf ihrem Smartphone unter www.badurach-attempto.de mit Benutzernamen und Handynummer angemeldet, tauchen die Besucher ein in eine fiktive Rahmenhandlung. Eduard Süßholz, genannt auch Eddi – Dauerkurgast, Hobby-Historiker und Fan der Stadt und von Graf Eberhard im Bart – meldet sich per Anruf oder SMS immer wieder mit Hintergrundinfos zu den städtischen Highlights zu Wort und weiht die Spieler zudem in die Suche nach der sogenannten Attempto-Kraft beziehungsweise nach einem geheimnisumwobenen Geheimbund ein. Verschiedene Fragen, Rätsel und Herausforderungen sind von den Spielern zu meistern. So gilt es beispielsweise im Stiftshof herauszufinden, was aus dem Stift wurde, nachdem es sieben Jahre lang als königlicher Fohlenstall genutzt wurde. Eine andere Frage ist, wie viele Ölpalmen an den Wänden des Palmensaals im Uracher Residenzschlosses aufgemalt sind.

Zehn Stationen

Ist die vor Ort recherchierte und per SMS an Eddi gesendete Antwort richtig, erhalten die Spieler nicht nur Punkte, sondern weitere Kapitel der Geschichte schalten sich nach und nach frei. Insgesamt können die Spieler an zehn Stationen, etwa an der Amanduskirche, am Rathaus, am Wasserfall oder am Rutschenfelsen auf Entdeckungstouren gehen, Aufgaben lösen und Punkte sammeln – und sie erfahren so, fast schon nebenbei, Wissenswertes zur Geschichte und zu den Schönheiten der Stadt

„Die App vereint auf geniale Weise unsere bemerkenswerte Lokalgeschichte mit Sehenswürdigkeiten und modernen Kommunikationsmitteln und begleitet unsere Besucher unaufdringlich“, so Bad Urachs Tourismuschef Torsten Clement. Durch die Vielzahl an Stationen auch in der Innenstadt verspricht er sich nicht nur ein zeitgemäßes und attraktives Angebot für Übernachtungsgäste, sondern zeitgleich auch einen Beitrag zur Stärkung der innerstädtischen Gastronomie und des Einzelhandels.

Präsentation auf CMT

Dabei sei es jedem Spieler selbst überlassen wann und wo das Spiel ende, unterstreicht Larissa Mack, die die Umsetzung des Projekts vonseiten der Stadt betreute. Je nach Resonanz können sie und Clement sich auch eine Erweiterung des Spiels um weitere Stationen vorstellen.

Einer breiten Öffentlichkeit demonstrieren will Clement „Attempto“ zu Beginn des neuen Jahres während der am 11. Januar beginnenden CMT in Stuttgart, eine der größten Urlaubsmessen Europas.