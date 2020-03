Seit 1980 hat der Bestand an Feldvögeln, auch Agrarvögel genannt, im Bundesgebiet um mehr als ein Drittel abgenommen. Das sind über zehn Millionen Brutpaare weniger. Im Vergleich dazu geht es den Vögeln in Wäldern und Siedlungen hinsichtlich ihrer Bestände besser, denn ihre Gesamtzahl in Dörfern und Städten ist gleichgeblieben, in Wäldern sogar leicht angestiegen. Das berichtet die Nabu-Gruppe Metzingen unter Bezugnahme auf die Daten des neuen Vogelschutzberichtes der Bundesregierung.

Kiebitz führt die Liste an

Demnach gehören die zehn Vogelarten Deutschlands mit dem größten Bestandsverlust allesamt zu den Feldvögeln. Am schlimmsten trifft es den Kiebitz. Seine Bestände sind im fraglichen Zeitraum um 93 Prozent zurückgegangen, dicht gefolgt vom Rebhuhn mit 91 Prozent Rückgang und der Turteltaube, dem Vogel des Jahres 2020, mit 89 Prozent. Selbst die Feldlerche, früher eine weit verbreitete Art, ist heute selten geworden.

Die Intensivierung der Landwirtschaft verschlechtert die Lebensbedingungen der Feldvögel enorm. Es fehlen weitgehend die Strukturvielfalt mit Brachflächen, Kleingewässern, Ackersäumen und Feldgehölzen und damit Nahrungs- und Trinkstellen, ebenso geeignete Nistplätze. Viele Äcker werden mit Herbiziden von als Unkraut bezeichneten Wildpflanzen befreit. Wo großflächig Pestizide und Dünger ausgebracht werden, verschwinden eben diese Wildpflanzen mit ihren Samenständen und Insekten, der Hauptnahrung der Feldvögel.

Andere Anreize für die Landwirtschaft

Hier hilft im Grunde nur ein Systemwechsel in der Agrarpolitik – der zwar immer wieder diskutiert, aber letztlich nicht in wirksamer Weise realisiert wird. Der Nabu möchte mit seinen Forderungen die Landwirte nicht in den Ruin treiben, im Gegenteil: Er will, dass sich die Naturschutzmaßnahmen für die Landwirtschaft lohnen. Statt die Fördergelder mit der Gießkanne zu verteilen, sollten sie gezielt solchen Betrieben zugutekommen, die auf einen kleinen Teil ihrer Anbaufläche verzichten und sie stattdessen der Natur zurückgeben. Die aktuelle Förderung ist unattraktiv. Das gilt insbesondere für schwer zu bearbeitende kleinteilige Flächen, die oftmals von kleineren Betrieben bewirtschaftet werden. Gerade sie könnten, zum Beispiel in Form mehrjähriger Blühstreifen, als Trittsteinbiotope fungieren.