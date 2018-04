Metzingen Natur und Kultur genießen

Metzingen / Regine Lotterer

Das Frühjahr scheint sich endlich auf seine vornehmsten Tugenden zu besinnen. Zumindest verspricht die Wettervorhersage für die kommenden Tage deutlich mehr Sonne und wärmere Temperaturen. Ideale Voraussetzungen also, um die aufblühende Natur bei einem Ausflug zu genießen. Abwechslungsreiche Spazier- und Wanderstrecken sind rund um Metzingen jedenfalls reichlich zu finden. Im Gustav-Ströhmfeld-Weg besitzt die Stadt sogar einen Qualitätswanderweg. Seinen Ausgang nimmt er am Metzinger Bahnhof. Auf 22 Kilometern führt die Route anschließend über den Weinberg und den Jusi zum Hohenneuffen.

Der Schwäbische Albverein hat die Strecke zwischen 2012 und 2013 komplett neu gestaltet und ausgeschildert. Auch ein Flyer wurde aufgelegt, der im I-Punkt am Metzinger Lindenplatz zu haben ist. Rund um den Ströhmfeld-Weg wurden 2013 außerdem sieben Rundwanderwege angelegt, wie Dr. Christiane Hauber vom Albvereinsvorstand berichtet. Diese Touren sind zwar ebenso schön und abwechslungsreich wie der Hauptweg, aber deutlich kürzer und damit auch für weniger geübte Wanderer gut zu bewältigen. Anders gesagt, sie sind nachgerade die idealen Trainingsstrecken, um nach dem langen Winter wieder den Rucksack zu schultern und die Trekkingschuhe zu schnüren. Wer sofort und ohne Anreise losmarschieren möchte, kann sich beispielsweise der Florianrunde widmen. Sie führt vom Metzinger Bahnhof aus über den Weinberg-Panoramaweg zum Falkenberg und weiter zum Florian, der die Mühen des Aufstiegs mit einem schönen Ausblick belohnt. Gut neun Kilometer lang ist diese Runde, die der Albverein besonders für Familien empfiehlt.

Wer eine kürzere Strecke bevorzugt, kann am Kohlberger Jusiparkplatz starten. Diese Tour eignet sich besonders für jene, die sich für Geologie interessieren. Auf rund vier Kilometern erfahren die Wanderer zudem einiges über die einmalige Natur am Jusi. Auf dem Berg gibt es auch Grillstellen sowie Platz zum Toben und Spielen.

Für historisch Interessierte bietet sich die so genannte Keltenrunde an. Auf gut zwölf Kilometern bringt sie die Wanderer vom Bahnhof in Neuffen auf die Albhochfläche. Die Tour führt unter anderem am Heidengraben vorbei. Der Name leitet sich von einer Keltensiedlung, einem so genannten Oppidum, ab. Teile der einstigen Befestigungsanlagen sind bis heute erhalten geblieben. Ebenso wie ein historisches Grabhügelfeld, das am Burrenhof bei Hülben zu finden ist.

Wer Freizeit und Ferien lieber für einen Stadtrundgang nutzt, dem empfiehlt Christiane Hauber einen Abstecher nach Kirchheim/Teck. Bekannt ist die 40 000-Einwohnerstadt für ihre Fachwerkhäuser, die rund um das historische Zentrum zu finden sind. Führungen zu verschiedenen Themen werden vor Ort angeboten.

Naturkundlich Interessierte sollten dagegen einen Abstecher nach Dotternhausen unternehmen. Im dortigen Zementwerk ist ein entsprechendes Museum eingerichtet worden, wie Christiane Hauber weiß: „Dort sind wunderschöne Dinge ausgestellt.“ Ganz entspannt können die Besucher durch die Erdgeschichte bummeln oder selbst aktiv werden: Wer möchte, erhält Hammer, Meißel und eine Schutzbrille, um nach Schätzen im Ölschiefer zu suchen.

Lohnenswert ist außerdem ein Besuch im Kloster Bebenhausen, findet Christiane Hauber. Bereits von außen bietet das einst von Zisterziensern bewohnte Gebäude einen beeindruckenden Anblick. Und wer nach einer Führung durch die historischen Räume auch noch die Natur genießen will, findet rund um das ehemalige Kloster viele schöne und gut zu gehende Wege.

Ein Museum gibt es freilich auch im Metzinger Stadtteil Glems. Es ist dem Obstbau gewidmet und bietet ebenfalls die Möglichkeit, die Streuobstwiesen direkt vom Museum aus zu erkunden. Nicht weit davon entfernt liegt eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region: der Glemser Stausee. Dort führt unter anderem der Naturerlebnisweg des Nabu Metzingen vorbei. Er ist etwa drei Kilometer lang und bietet an elf Stadtionen zahlreiche spannende Einblicke in Flora und Fauna.