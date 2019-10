Auf Nachfrage unserer Zeitung hat sich inzwischen die Rewe-Gruppe zum Nahkauf in Neuhausen geäußert. Aktuell, so heißt es aus der Pressestelle des Konzerns, arbeite Rewe gemeinsam mit den anderen Beteiligten „intensiv an einer Lösung“.

Markt-Betreiber gesucht

Rewe suche einen Kaufmann oder eine Kauffrau, die den Markt betreiben möchte. „Ein wichtiger Aspekt ist, dass in das Objekt insbesondere in Sachen Energieeffizienz investiert werden muss, um es wirtschaftlich rentabel zu betreiben“, heißt es weiter.

Bisheriger Vertrag endet heute

Das Gebäude, in dem der Supermarkt angesiedelt ist, wurde 1982 erbaut. Die Eigentümer wohnen in Bayern, Rewe hat den Ladenbereich angemietet und tritt als Franchisegeber auf. Der Vertrag mit der bisherigen Inhaberin des Nahkaufs endet am heutigen Donnerstag. Ein neuer Betreiber ist bislang noch nicht gefunden worden, wie Rewe in seiner Antwort an unsere Zeitung nun bestätigt hat.

