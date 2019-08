Mit einer Unterschriftenaktion wollen es die Initiatoren nicht belassen. Deshalb wird nun eine Versammlung mit Kundgebung folgen.

Mit der Unterschriftenaktion „Noikauf“ haben vier Neuhäuser in den vergangenen beiden Wochen versucht, die Aufmerksamkeit auf den spärlich bestückten, örtlichen Nahversorger zu lenken (wir berichteten).

Nahkauf Neuhausen Wie geht es mit dem Nahkauf in Neuhausen weiter? Zahlreiche Bürger sorgen sich um die Zukunft des Nahkaufs in der Ortsmitte. Dort sind viele Regale leer. Die Betreiberin betont, sie sei dabei, die Situation so schnell wie möglich zu regeln.

Nahkauf in Neuhausen Bringen die Unterschriften etwas? Weil seit Monaten die örtliche Nahversorgung stockt, rufen vier Neuhäuser zu einer Unterschriftenaktion auf. Ihre Wirkung bleibt offen.

Kundgebung vor dem Nahkauf

Am morgigen Freitag werden sich die Initiatoren ab 17.30 Uhr am neuen Ärztehaus in Neuhausen, Kelternstraße 5, treffen. Die Gruppe hat eine Route durch die Stadt geplant, die von Traktoren begleitet werden sollen. Voraussichtliches Ziel ist der „Nahkauf“ an der Uracher Straße, wo gegen 18.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.

