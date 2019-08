Viele Neuhäuser wünschen sich einen stabilen Nahversorger, und die örtliche Einzelhändlerin möchte bleiben. Was nach idealer Symbiose klingt, ist in Neuhausen allerdings ein Problem. Seit etwa einem Jahr kann im örtlichen „Nahkauf“ beobachtet werden, wie sich die Regale zunehmend leeren, ohne dass ausreichend Nachschub ankommt.

Bei vier Einwohnern hat das spärliche Sortiment mittlerweile für dermaßen Unmut gesorgt, dass sie eine Unterschriftenaktion initiiert haben

Nahversorger ist wichtig

Gemeinsam mit Monika Frischknecht, Kerstin Engel und Elke Preusch hofft Reichardt auf den symbolischen Charakter der aktuell 500 Unterschriften. Sie sollen der Betreiberin des Ladens, den am bayrischen Ammersee ansässigen Vermietern sowie der Gemeinde deutlich machen, wie wichtig den Neuhäusern ein zuverlässiger Nahversorger ist.

Der Unterschriftenaktion vorangegangen sind Gespräche mit den Ortschaftsvertretern, nachdem sich Kerstin Engel zunächst im Laden beschwert hatte. Zudem hat Initiator Marco Reichardt vor etwa einem Monat Kontakt zum Franchisegeber der Marke Nahkauf, die Rewe Group Südwest, gesucht. Das Unternehmen hätte die vier Neuhäuser allerdings immer wieder vertröstet, sodass die Gruppe aktiv werden wollte.

In der Stadtverwaltung Metzingen wird der Wunsch nach einem stabilen Nahversorger geteilt. Laut Jochen Krohmer, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft und Tourismus, sieht die Bauleitplanung und auch ein Entwicklungsplan aus dem Jahr 1999 für den betreffenden Standort an der Neuhäuser Ortsmitte ohnehin ausschließlich Gewerbe vor: „Die Stadt wird für einen Nachfolger sorgen, wenn die Marktleitung ihr Geschäft nicht mehr betreibt.“ Bis dahin allerdings sind ihr die Hände gebunden, weil die bestehenden Verträgen zwischen Marktbetreiberin, Vermieter und Franchisegeber eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit darstellen.

Dass der Standort an der Uracher Straße lukrativ ist, steht für Krohmer ebenso wie für die Initiatoren der Unterschriftenaktion außer Frage: „Bei demnächst fünfeinhalb Tausend Einwohnern funktioniert ein Discounter dieser Größe, sofern das Sortiment aufrecht erhalten wird“, so Krohmer. In der Zwischenzeit werden die Einwohner weiterhin auf die umliegenden Supermärkte ausweichen müssen.