Segelflug Nachwuchspilot setzt den Höhenflug fort

Grabenstetten / swp

Die Piloten der Fliegergruppe Grabenstetten waren erneut sehr gut unterwegs in der zweiten Segelflug-Bundesliga. In der dritten Runde am vergangenen Wochenende haben sie ihren dritten Platz in der 30 Vereine umfassenden Tabelle erfolgreich verteidigt. Zudem feierte ein Nachwuchspilot sein Debüt in der Bundesliga.

Kräftiger Ostwind erschwerte das Vorankommen, zumindest in die eine Richtung. Da gilt es, im Rückenwindabschnitt möglichst viel Zeit gut zu machen, um die Zeit einzusparen, die im Gegenwindabschnitt unweigerlich verloren geht. Patrick Kutschat und Katrin Pfleiderer schafften das diesmal am besten: Im Doppelsitzer nehmen die beiden zurzeit am Streckenflug-Wettbewerb auf dem Flugplatz Hahnweide bei Kirchheim/Teck teil. Von dort aus konnten sie am Samstag 87,4 Stundenkilometer für die Bundesliga verbuchen. Henrik Theiss erreichte von Grabenstetten aus 87,0 km/h. Als Dritter im Bunde schaffte ein sehr junger Pilot sein Debüt in der Liga: Florian Tröscher, 18 Jahre alt und seit zwei Jahren mit dem eigenen Flugschein im Segelflugzeug unterwegs, trug mit 69 Stundenkilometern zum ersten Mal zur Wertung der Fliegergruppe bei. Bemerkenswert ist dabei, dass ihm dieser Flug am Sonntag gelungen ist: An diesem Tag war der Himmel komplett blau und wolkenfrei. Ohne die Schönwetter-Wölkchen, die sonst oft die Position der Aufwinde verraten, fällt es den Segelfliegern schwer, schnell vorwärts zu kommen. Manch ein erfahrener Flieger ging deshalb am Sonntag gar nicht erst an den Start – der Nachwuchspilot hingegen zeigte, dass mit Einsatz und Motivation trotzdem einiges möglich ist.

Unter dem Strich ergibt das für Grabenstetten Platz vier in dieser Runde. Den Rundensieg holte sich der Flugsportverein Tübingen mit drei Flügen um die 100 km/h, gefolgt vom Aufsteiger SFG Steinwald (Oberpfalz) und vom Hamburger Aero-Club Boberg.

Die Tabellenspitze zeigt sich unverändert: Steinwald führt wie gehabt vor Gerstetten und Grabenstetten. Der FSV Tübingen allerdings ist durch seinen Rundensieg vom achten auf den vierten Platz vorgerückt.