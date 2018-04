Liederkranz Nachwuchs zeigt sich stolz beim Frühjahrskonzert

Grabenstetten / Bernd Schmid

Die Vorsitzende des Gesangvereins Liederkranz Grabenstetten, Daniela Lamparter, freute sich über ein volles Haus im Lammsaal zum Frühjahrskonzert. Bei sommerlichen Temperaturen waren unter anderem Bürgermeister Roland Deh, der Vorsitzende des Chorverbandes Ludwig Uhland, Eberhard Wolf, und der frühere Vereinsvorsitzenden Wolfgang Klingler gekommen. Die zehnköpfige Gruppe der „Mädels Unlimited“ stieg schwungvoll ins Programm ein. Unter der Leitung von Igor Omelchuk und mit Klavierbegleitung durch dessen Frau Ilona Chumachenko gaben sie „I’m so exited“ und „Rather be“ zum Besten, gefolgt von dem Kinderchor „Kitonus“ unter der Leitung von Daniela Lamparter mit „Klasse wir singen“, „Regenschirme“ und dem Ohrwurm „Auf dr schwäbsche Eisabahna“ ihr Können zeigte.

Dann betrat der Handharmonikaclub Hülben, ebenfalls unter der Leitung von Igor Omelchuk, die Bühne mit „Best of Grease“ und „Rocky“. Im Anschluss wurden die „Mädels Unlimited“ vom HHC begleitet mit „Über den Wolken“ und „Fly me to the Mon“. Vor der Pause kamen dann noch der Kinderchor hinzu mit „Wer hat an der Uhr gedreht“. Begeisternd, wie die kleinen Kinder den Text mühelos ohne Noten beherrschten.

Nach der Pause, bei der Getränke und Häppchen lockten, waren dann nochmals die 15 Kitonus-Kinder mit „Meine Biber haben Fieber“ und dem „Gemüseball“ zur Stelle. Mit „Flashlight“, „All Night long“, „Auf Uns“ und „Shake it off“ bereicherten mit großen Applaus die Mädels Unlimited das Programm, bevor sie zum Schluss zusammen mit dem Kinderchor „Ich wollte nie erwachsen sein“ vortrugen. In ihrem Schlusswort bedankte sich Daniela Lamparter beim Chorleiter und seiner Frau und dem HHC Hülben für die Unterstützung und versprach, im nächsten Frühjahr wieder präsent zu sein, in der Hoffnung, dass die beiden Chöre verstärkt mit neuen Gesichtern auftreten können.