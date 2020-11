Der frühere Vorstandsvorsitzende der damaligen Volksbank Metzingen, Werner Karg, ist tot. Er wurde 80 Jahre alt. Der im Fränkischen aufgewachsene gelernte Bankkaufmann kam nach einigen Stationen, etwa in Bayreuth und Nürnberg, 1978 nach Metzingen, wo er viele Jahre Mitglied des Vorstandsgremiums war. Als er im Mai des Jahres 2000 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernahm, wusste er, welche beruflichen Herausforderungen damit verbunden sein würden. Es begann die Zeit, da die Volks- und Raiffeisenbanken der Region in Verhandlungen traten mit dem Ziel, sich zu vereinen. Und so moderierte Werner Karg gleich drei Fusionen der Volksbank Metzingen: die mit der Volksbank Bad Urach zur Volksbank Metzingen-Bad Urach (im Jahr 2000), die mit der Raiffeisenbank Würtingen-Bleichstetten ein Jahr später und, 2003, die mit der Raiffeisenbank Mittelstadt. Werner Karg hat nicht zu den lauten Stimmen im Ermstal gehört. Doch wenn er etwas zu sagen hatte, haben ihm die Menschen gerne gelauscht. Er hinterlässt seine Frau Brigitte. Die Beerdigung ist heute, Freitag, 27. November, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Neuhausen.