Es wird wenige Menschen in Metzingen und Umgebung geben, denen der Name Hartmut Notheis nichts sagt. Ohne Übertreibung: Der gebürtige Metzinger, Sohn von aus Ungarn geflüchteten Donauschwaben, der 1976 mit seiner Frau Brigitte einen mit Freunden renovierten alten Bauernhof mitten in Glems bezog, ...