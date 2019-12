Im Ort war er schlicht als der „Drechsler Beck“ bekannt. Und diesen Begriff haben die Dettinger nicht umsonst geprägt, denn Werner Beck hat seinen Beruf gelebt und geliebt. Noch im Juni stand der (Kunst)-Handwerker an der Drehbank, werkelte und schaffte, erzählt seine Tochter Mirjam. Gegen Ende des Jahres hat sich der Gesundheitszustand des 83-Jährigen jedoch immer mehr verschlechtert. An Weihnachten ist Werner Beck, der kreative Unternehmer, Musikliebhaber und langjährige Vizechef des Dettinger CVJM-Posaunenchores gestorben.

Rekordverdächtig lange im Posaunenchor

Geboren ist Werner Beck im Jahr 1936 in Dettingen, wo er sein Leben lang auf vielen Ebenen gewirkt hat. Eine seiner großen Leidenschaften war die Musik. Schon als Elfjähriger übte er im Posaunenchor seiner Heimatgemeinde, und dort sollte er rekordverdächtige 70 Jahre Altposaune und Euphonium spielen, 20 Jahre davon als stellvertretender Chorleiter. Sein Wissen und seine Kenntnisse an den Instrumenten hat er an viele Jugendliche weitergegeben, auch an seine eigenen Kinder, die alle fünf ebenfalls im Posaunenchor spielen.

Musik als Mittel Glauben weiterzugeben

Die Musik war für den überzeugten Christen aber auch stets ein Mittel, den Glauben zu bezeugen, wie Werner Beck einmal im Interview mit der SÜDWEST PRESSE sagte.

Geteilt er seinen Glauben auch mit seiner Frau Ruth, die er 1961 in der Dettinger Stiftskirche heiratete. Das Paar hat fünf Kinder, sechs Enkel und einen Urenkel.

Kinder führen Geschäfte weiter

Drei seiner Kinder führen heute die Geschäfte weiter, die in Dettingen seit Jahrzehnten untrennbar mit dem Namen „Drechsler Beck“ verbunden sind. Denn Werner Beck selbst hatte in der elterlichen Drechslerei gelernt und hielt 1950, mit gerade mal 14 Jahren, seinen Gesellenbrief in der Hand.

Durchweg kreativer Geist

Er liebte neben seinen Serienaufträgen vor allem das kunsthandwerkliche Gestalten an der Drehbank. Ein kreativer Geist war er, der auch gerne malte und zeichnete.

1961 legte der Dettinger die Meisterprüfung ab, ein Jahr später übernahm er den Betrieb seines Vaters als selbstständiger Drechsler.

Weltweit agierendes Unternehmen

Inzwischen hält dort sein Sohn Christof die Fäden in der Hand. Er hat, wie Becks Tochter Mirjam, ebenfalls das Drechslerhandwerk erlernt. Letzere führt inzwischen das Ladengeschäft – während das Musikhaus Beck, 1975 vom Seniorchef gegründet, unter Sohn Matthias, selbst studierter Musiker, zu einem weltweit agierenden Unternehmen geworden ist.

Beerdigung in Dettingen

Werner Beck wird am heutigen Dienstag, 31. Dezember, 11 Uhr, auf dem Friedhof in Dettingen beigesetzt.