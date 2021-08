Montag, 30. August

16.10 Uhr: Sirchinger Steige (L 249) wegen Felssicherungsarbeiten voll gesperrt

Ab Montag, den 6. September 2021 werden im Auftrag des Kreis-Straßenbauamts Reutlingen Felssicherungsarbeiten auf der Landesstraße L 249, der sogenannten Sirchinger Steige, zwischen Bad Urach und Bad Urach-Sirchingen durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Verkehrs und werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2021 andauern.

Die massiven Felsen oberhalb der Sirchinger Steige haben im Laufe der Zeit zahlreiche Felswände und Felstürme gebildet. Durch Verwitterungsprozesse bilden sich Felspartien heraus, die sich auf Dauer von den massiven Felsen lösen und hinabstürzen. Dieser natürliche Prozess gefährdet die Verkehrssicherheit, da die abkippenden Felspartien direkt auf die Landesstraße stürzen oder sie im Hang bis zur Straße und weiter ins Tal abrollen können. Aus diesem Grund werden einzelne Felsformationen mit Hilfe von Netzen und Felsnägeln durch eine Spezialfirma gesichert. Das lockere Gestein im Hangbereich oberhalb der Landesstraße wird in diesem Zuge aus dem Hang händisch abgetragen.

Die Felssicherungsarbeiten werden unter Beachtung der naturschutz- und artenschutzrechtlichen Vorgaben durchgeführt. Dies macht es unter anderem erforderlich, dass die Arbeiten im September und Oktober durchgeführt werden.

Während der Bauzeit wird der Verkehr von und nach Bad Urach über die B 465 und die Kreisstraßen K 6703 (Dottingen), K 6701 (Gächingen) und K 6700 nach Sirchingen umgeleitet. Die Busse der RAB fahren während der Felssicherungsarbeiten über die K 6708, die sogenannte Hanner Steige. Ein Ersatzfahrplan wurde eingerichtet.

15.59 Uhr: Glasfaserausbau in Metzinger Schönbeinstraße ab Montag, 6. September

In der Schönbeinstraße starten in Kürze Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau. Ab Montag, 6. September 2021, muss die Straße deswegen abschnittsweise voll gesperrt werden. Los geht es an der Volksbank, der letzte Abschnitt wird an der Ecke Christophstraße sein.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober an. Autofahrer müssen sich, je nach Bauabschnitt, auf Umleitungen, geänderte Einbahnregelungen und weniger Parkplätze einstellen. Für Fußgänger gibt es keine Einschränkungen.

15.14 Uhr: Betrunkener 39-Jähriger schrammt auf B 313 an Leitplanke entlang

Der 39-Jährige befuhr mit seinem Ford Mondeo kurz nach 19 Uhr die B 313 von Großengstingen herkommend in Richtung Trochtelfingen.

Während der Fahrt kam der Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Straße ab. Im Anschluss überfuhr er mehrere Meter weit das angrenzende Bankett und eine beginnende Leitplanke. Danach wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen und prallte gegen die dortige Leitplanke. An dieser schrammte der Ford mehr als100 Meter entlang, bis er zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Unfallverursacher fest. Worauf er neben einer Blutentnahme auch seine Fahrerlaubnis abgeben musste. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

14.06: Corona-Verordnungen für Schulen und Kitas angepasst

Die Änderung der Corona-Hauptverordnung Baden-Württembergs macht auch Änderungen in den Unterverordnungen notwendig.

In den neuen Verordnungen entfallen die inzidenzabhängigen Vorgaben, nach denen sich bisher die einschränkenden Maßnahmen bestimmt haben. Somit gibt es nun keine Regel mehr, die Wechsel- oder Fernunterricht ab dem Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes vorschreibt. Zudem ist der Sportunterricht inzidenzunabhängig zulässig, wobei es zu Einschränkungen kommt, sollte eine positiver Corona-Fall auftreten.

Die Testpflicht an Schulen und Schulkindergärten wird das Kultusministerium als Sicherheitszaun fortführen. Hiervon ausgenommen sind immunisierte Personen, also Menschen, die geimpft oder genesen sind. Außerdem gilt die Maskenpflicht, und zwar unabhängig von der Inzidenz. Sie entfällt demnach auch nicht beim Unterschreiten eines früheren Schwellenwertes. Die Ausnahmen der Maskenpflicht bleiben allerdings bestehen.

Weiterhin sind Räume spätestens alle 20 Minuten zu lüften – außer CO2-Sensoren warnen vorher. Dann ist das Lüften schon vor der 20-Minuten-Spanne obligatorisch. Sollten mobile Luftfiltergeräte zum Einsatz kommen, muss dennoch weiterhin gelüftet werden. Insgesamt gilt die Empfehlung, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Sollte in einer Klasse/Gruppe ein positiver Corona-Fall auftreten, so müssen sich alle Schülerinnen und Schüler dieser Klasse/Gruppe für die Dauer von fünf Schultagen täglich testen. Ausnahmen gelten für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, der Grundstufen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, der Grundschulförderklassen und Schulkindergärten sowie für Kinder unter 8 Jahren, diese müssen sich nur einmal vor Wiederbetreten der jeweiligen Schule oder Kindertageseinrichtung testen lassen.

Außerdem ist nun geregelt, dass Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, grundsätzlich als getestet gelten, da sie ja in den Einrichtungen regelmäßig getestet werden. Sie benötigen deshalb beispielsweise für den Zoo- oder Restaurant-Besuch keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis, sondern müssen nur glaubhaft machen, dass sie Schülerinnen oder Schüler sind – etwa mittels Schülerausweis, Schülerabo der Verkehrsbetriebe oder durch einen schlichten Altersnachweis bei jüngeren Kindern.

13.17 Uhr: Sperrung der A8 am Montagmorgen – Porsche kracht auf regennasser Fahrbahn gegen Sattelzug

Nachdem ein 63-Jähriger am Montagmorgen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor, kam es zu einem folgenschweren Unfall bei dem das Auto gegen einen Sattelzug geschleudert wurde.

12.02 Uhr: TSG Kindersportschule startet ins neue Schuljahr

Die Kindersportschule der TSG Reutlingen startet am 04. Oktober ins neue Schuljahr. Für alle Kinder, die bereits im Schuljahr 2020/2021 an Kursangeboten der Rasselbande teilgenommen haben, startet die Anmeldung am 22. September um 9 Uhr. Für alle Neuen und Interessierten beginnt die Anmeldung am selben Tag um 14 Uhr.

Die Anmeldung kann direkt auf der Geschäftsstelle der TSG Reutlingen erfolgen, kann aber auch online ausgeführt werden. Eine ausführliche Anleitung zur Online-Anmeldung und das entsprechende Formular gibt es unter https://tsg-rasselbande.de/1. Weitere Informationen zu den Angeboten, sowie den aktuellen Kursplan findet ihr außerdem unter www.tsg-rasselbande.de.

Zum neuen Schuljahr wird das Kursangebot, welches eine sportartübergreifende und gesundheitsfördernde Grundlagenausbildung bietet, um neue Outdoor-Kurse erweitert, bei denen die Kinder die Möglichkeit haben, sich an der frischen Luft unter professioneller Aufsicht zu bewegen.

11.33 Uhr: Warum derzeit Esel auf dem Truppenübungsplatz stehen und was Mistkäfer damit zu tun haben

Auf dem Münsinger Truppenübungsplatz spazieren zurzeit zahlreiche Esel über die Weide – landesweit ein einmaliges Projekt. Doch warum? Und was hat das alles mit Mistkäfern zu tun?

10.23 Uhr: Landratsamt Esslingen Anfang September geschlossen

Aufgrund technischer Arbeiten nach dem Brand im Bereich der IT am 19. August werden das Landratsamt in Esslingen und sämtliche Außenstellen am Freitag, den 03. September, für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die Schließung be-trifft alle Dienststellen, auch die Kfz-Zulassungsstellen an den Standorten in Esslin-gen, Filderstadt, Nürtingen und Kirchheim.

Nicht betroffen von der Schließung sind die Entsorgungseinrichtungen des Abfallwirt-schaftsbetriebs (AWB). Ebenso geöffnet ist das Freilichtmuseum in Beuren zu seinen üblichen Öffnungszeiten.

Vom Freitag, den 03. bis einschließlich Sonntag, den 05. September ist das gesamte Landratsamt, auch der AWB und das Freilichtmuseum, weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Wegen des Brandes müssen Maßnahmen ergriffen werden, die es notwendig machen, die komplette Technik an diesen Tagen abzuschalten.

Für die Sozialen Dienste des Landkreises ist eine Rufbereitschaft über die Polizei eingerichtet.

09.17 Uhr: Sind Lernbrücken erfolgreich? Etwa 54 000 Schüler lernen in den Ferien

Um coronabedingte Wissenslücken zu schließen starten am Montag an vielen baden-württembergischen Schulen die sogenannten Lernbrücken. Die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein sagte in Stuttgart: „Wichtiger als die Lernbrücken sind ab dem Schulstart am 13. September dauerhafte zusätzliche Förderangebote und mehr Personal, um Klassen teilen zu können.“ Die Schülerinnen und Schüler hätten ein anstrengendes Schuljahr hinter sich. Es sei zu verstehen, wenn sie sich jetzt nicht für freiwillige Lernangebote anmeldeten.

Etwa 54 000 Schüler nehmen nach Angaben des Kultusministeriums in diesem Jahr an etwa 1900 Standorten teil. Rund 6200 Lehrkräfte betreuen demnach die Schüler. Die sogenannten Lernbrücken sind eine von verschiedenen Maßnahmen des Landes, damit Schüler in den Sommerferien in speziellen Förderkursen coronabedingte Wissenslücken schließen können. Im vergangenen Jahr hatten etwa 61 000 Schüler an den „Lernbrücken“ teilgenommen.

Nach Angaben der GEW konnten manche Schulen kein Angebot machen, weil die Schulträger keine Schülerbeförderung organisieren.

08.57 Uhr: Hasskriminalität im Südwesten leicht rückläufig

Die Zahl der Straftaten im Bereich Hasskriminalität im Südwesten ist leicht zurückgegangen. Das Landeskriminalamt verzeichnete im vergangenen Jahr 746 derartige Straftaten, nach 777 im Jahr 2019. Dies berichten die „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Montag) unter Berufung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag.

Grünen-Landeschef und Innenexperte der Fraktion, Oliver Hildenbrand, sagte den Zeitungen, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer sei extrem hoch. Hildenbrand sagte, man müsse Betroffene besser unterstützen, die Polizei stärker sensibilisieren und die Prävention verbessern. Die grün-schwarze Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag bereits einen Aktionsplan gegen Hasskriminalität vereinbart.

Bei Hasskriminalität handelt es sich nach Angaben des Landeskriminalamts um politisch motivierte Straftaten, die auf Vorurteilen beruhen. Diese beziehen sich etwa auf die Hautfarbe, das äußere Erscheinen oder die sexuelle Orientierung. Ziel solcher Straftaten sei es, die Opfer zu erniedrigen und von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen. (dpa/lsw)